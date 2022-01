Polícia britânica reexamina assassinato em 1969 ligado à família Murdoch

A polícia de Londres está examinando novas evidências na investigação do sequestro e assassinato em 1969 de Muriel McKay, que foi confundida com a esposa do magnata da mídia Rupert Murdoch e cujo corpo nunca foi encontrado.

A Scotland Yard anunciou nesta terça-feira que os parentes de McKay divulgaram novos detalhes sobre o caso, incluindo a localização do corpo, segundo o jornal The Times, que pertence ao grupo de Murdoch.

A polícia "foi contatada em dezembro de 2021 pela família de Muriel McKay em relação às informações que obtiveram sobre seu assassinato", disse à AFP uma porta-voz, afirmando que os investigadores estão agora "examinando todas as evidências".

De acordo com o Times, o desdobramento se dá após revelações do sequestrador condenado Nizamodeen Hosein sobre a localização do corpo de McKay, que se acredita ter sido enterrado em uma fazenda em Hertfordshire, ao norte de Londres.

Nizamodeen Hosein e seu irmão Arthur sequestraram a mulher, então com 55 anos, em 1969, pensando que ela era Anna Murdoch.

Os irmãos seguiram o Rolls-Royce do magnata sem saber que ele o havia emprestado ao seu assistente Alick McKay, marido de Muriel.

De acordo com o jornal, Hosein revelou recentemente à família McKay que Muriel havia morrido de um ataque enquanto assistia a uma reportagem na televisão sobre seu sequestro.

Hosein cumpriu 20 anos de prisão no Reino Unido pelo sequestro e foi posteriormente deportado para Trinidad, enquanto seu irmão Arthur morreu na prisão em 2009.

