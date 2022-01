'Ataque dos Cães' e 'Amor, Sublime Amor' foram os vencedores do Globo de Ouro

"Ataque dos Cães" e "Amor, Sublime Amor" conquistaram, no domingo (9), as estatuetas nas principais categorias do Globo de Ouro, em uma cerimônia que, sem estrelas ou transmissão, limitou-se a anunciar seus vencedores nas redes sociais.

O faroeste de Jane Campion ganhou o prêmio de Melhor Filme de drama, a segunda produção dirigida por uma mulher a ganhar esse prêmio. Também ganhou nas categorias de Melhor Diretor e Melhor Ator Coadjuvante (Kodi Smit-McPhee).

A nova versão de "Amor, Sublime Amor", de Steven Spielberg, levou para casa a estatueta de Melhor Filme Musical ou Comédia, enquanto suas atrizes Rachel Zegler e Ariana DeBose ganharam como Melhor Atriz em Musical ou Comédia e Melhor Atriz Coadjuvante, respectivamente.

"Encanto", a produção da Disney que acompanha uma família que vive em um lugar encantado nas montanhas da Colômbia, levou o prêmio de Melhor Filme de Animação.

Nicole Kidman e Will Smith ganharam os prêmios de Melhor Atriz e Melhor Ator em produções dramáticas por suas atuações em "Being the Ricardos" e "King Richard: Criando Campeãs".

Mas nenhuma estrela esteve presente no evento.

Tradicionalmente uma das maiores festas de Hollywood e a primeira da temporada de premiações da indústria cinematográfica, o Globo de Ouro deste ano foi ofuscado por um boicote por aqueles que acusam os organizadores de práticas antiéticas.

Formada por cerca de 100 escritores vinculados a publicações estrangeiras, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês) é quem decide os prêmios e está no olho do furacão por acusações de corrupção e racismo, entre outras.

A premiação, que costumava movimentar as bilheterias e direcionar as expectativas para o Oscar, costuma atrair um público de milhões de pessoas na televisão e nas redes sociais.

Este ano, porém, a emissora NBC, responsável pela transmissão, retirou o programa de sua grade.

O impacto no Twitter também foi afetado pela consternação nos Estados Unidos com a morte do comediante Bob Saget, estrela da série de televisão "Três é demais" ("Full House", no original). De oito temporadas, a série ficou no ar de 1987 a 1995. Bob foi encontrado morto ontem, em um quarto de hotel no estado da Flórida.

Uma reportagem do Los Angeles Times revelou que a HFPA não tinha membros negros, o que abriu as portas para mais críticas de Hollywood e de suas maiores estrelas.

Desde que o escândalo explodiu, a associação foi rápida em implementar algumas reformas.

No domingo, a associação lançou vídeos pré-gravados dos atores Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis, elogiando o trabalho do grupo.

Nenhum dos atores principais comemorou seus prêmios imediatamente nas redes sociais, embora DeBose e Zegler de "Amor, Sublime Amor" tenham comemorado os seus.

Zegler disse que foi premiada exatamente três anos depois de ser escalada para o papel entre 30.000 candidatos. "A vida é muito estranha", escreveu.

"Ainda há trabalho a ser feito, mas quando você trabalha tanto em um projeto (...) ter o reconhecimento sempre será especial. Obrigada", tuitou DeBose.

A conta do filme no Twitter parabenizou o elenco e a equipe por seus três Globos.

O Twitter do "Encanto" também comemorou a vitória.

"Vamos comemorar! Parabéns ao elenco e à equipe de 'Encanto' da Disney pela conquista do Globo de Ouro de Melhor Filme de Animação!", tuitou a produção.

"O que o Globo de Ouro se tornou? Deixou de ser um evento do horário nobre de Hollywood para se tornar um tópico do Twitter", ironizou o escritor Raymond Arroyo, em publicação nesta rede social.

Apesar do clima que marcou o Globo de Ouro, as vitórias de "Ataque dos Cães" e "Amor, Sublime Amor" confirmam suas credenciais como concorrentes para esta temporada de premiações que se encerra em março com o Oscar.

O faroeste dirigido por Campion e estrelado por Benedict Cumberbatch recebeu boas críticas, assim como a versão de Spielberg que, no entanto, não triunfou nas bilheterias.

"Belfast", a incisiva produção em preto e branco de Kenneth Branagh que narra a explosão de violência em sua cidade natal no final dos anos 1960, é considerado um grande candidato nesta temporada e, embora liderasse a noite com sete indicações, conquistou apenas a de Melhor Roteiro.

O ator Andrew Garfield ganhou como Melhor Ator em Comédia ou Musical por seu papel em "Tick, tick... BOOM!", de Lin-Manuel Miranda.

Na televisão, o drama da HBO "Succession", que fala da rivalidade familiar de um homem poderoso na mídia, foi premiado como Melhor Série Dramática.

