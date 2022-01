Real Madrid goleia Valencia (4-1) com dobradinhas de Benzema e Vinícius Jr; Barça cede empate no fim

Depois da derrota para o Getafe no último fim de semana, o Real Madrid reagiu com uma vitória em casa por 4 a 1 sobre o Valencia, neste sábado, pela 20ª rodada da LaLiga espanhola.

A equipe de Carlo Ancelotti se consolidou na liderança pouco antes de disputar a Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, onde na quarta-feira jogará um clássico pelas semifinais contra o Barcelona.

Com esse resultado o Real Madrid se distanciou provisoriamente com 8 pontos a mais que o segundo da LaLiga, o Sevilla, que recebe o Getafe (16º) no domingo, com a obrigação de vencer para seguir o ritmo do líder.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a derrota no estádio do Getafe em 2 de janeiro, o Real Madrid reagiu esta semana, primeiro eliminando o modesto Alcoyano nas oitavas de final da Copa do Rei, e agora confirmando sua recuperação com a retumbante vitória sobre o Valencia, nono colocado.

Karim Benzema abriu o placar aos 43, ao converter um pênalti polêmico que havia sido sofrido por Casemiro.

O atacante francês chegou assim ao 300º gol com a camisa do Real Madrid, aumentando depois a contagem para 301 ao fazer 4-1 aos 88 minutos, com um chute na área com assistência de Ferland Mendy.

"É um orgulho estes números neste clube, me deixa muito feliz, este clube é o melhor do mundo para mim", declarou Benzema à rede de televisão Movistar.

Ele é o quarto maior artilheiro da história do Real Madrid, aproximando-se do terceiro, Alfredo Di Stéfano (308), embora ainda longe do número um, Cristiano Ronaldo (451 gols).

Antes que o atacante francês abrisse o placar, seu time já havia alertado na reta final do primeiro tempo, com uma chance de Casemiro (32), outra do próprio Benzema (35) e, principalmente, uma bola no travessão de Luka Modric (40).

No segundo tempo, o brasileiro Vinicius Jr encaminhou a vitória com uma dobradinha.

Aos 51 aproveitou uma confusão na área para marcar e, aos 62, um rebote do goleiro holandês Jasper Cillessen após uma tentativa de Marco Asensio.

O Valencia diminuiu para 3 a 1 aos 77 com um pênalti defendido por Thibaut Courtois, mas cujo rebote foi finalizado para as redes com uma cabeçada do português Gonçalo Guedes.

O gol de Benzema aos 88 minutos deixou o placar no 4-1 definitivo.

Mais cedo o Barcelona deixou a vitória escapar nos momentos finais e teve que se contentar com um amargo empate (1-1) em sua visita ao Granada.

O holandês Luuk De Jong colocou o Barça na frente aos 57 minutos e Antonio Puertas igualou aos 89 minutos.

A expulsão de Gavi aos 80 minutos deixou os catalães com um homem a menos na reta final, e o time acabou pagando por sua falta de ambição durante o segundo tempo.

O Barcelona conta agora com os mesmos pontos que o Atlético de Madrid (5º), que visita o Villarreal (8º) neste domingo, e está atrás da Real Sociedad (4ª), que agora tem um ponto após a vitória neste sábado sobre o Celta de Vigo (13º).

Se tivesse vencido, o Barcelona teria entrado provisoriamente na 'zona da Champions'.

Luuk De Jong foi o protagonista ofensivo do Barcelona nesta partida, depois de marcar o gol da vitória no último fim de semana em Maiorca.

Desta vez, De Jong fez o seu gol aos 57 minutos, com uma cabeçada após um cruzamento do brasileiro Daniel Alves.

No início do jogo (8 minutos), Luuk De Jong teve um gol anulado após uma longa revisão do VAR.

Como em Maiorca, De Jong dividiu o centro das atenções no Barcelona com o goleiro Marc André Ter Stegen, que se mostrou especialmente inspirado em um chute rasteiro do colombiano Darwin Machís (26).

A expulsão de Gavi faltando dez minutos deixou os visitantes lesionados e Antonio Puertas (89) fez o gol de empate para o Granada (12º) após uma bola perdida na sequência de um escanteio.

Depois de vencer o Mallorca na Liga e o modesto Linares na Copa do Rei em seus dois jogos anteriores de 2022, o Barcelona sofre a primeira decepção deste novo ano, pouco antes de viajar para a Arábia Saudita, onde vai disputar a Supercopa da Espanha.

-- Jogos da 20ª rodada da LaLiga espanhola:

- Sábado:

Levante - Mallorca 2 - 0

Real Sociedad - Celta Vigo 1 - 0

Granada - Barcelona 1 - 1

Real Madrid - Valencia 4 - 1

- Domingo:

(10h00) Rayo Vallecano - Betis

(12h15) Sevilla - Getafe

(14h30) Osasuna - Cádiz

Alavés - Athletic Bilbao

(17h00) Villarreal - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Espanyol - Elche

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 49 21 15 4 2 45 18 27

2. Sevilla 41 19 12 5 2 30 13 17

3. Betis 33 19 10 3 6 32 23 9

4. Real Sociedad 33 20 9 6 5 22 21 1

5. Atlético de Madrid 32 19 9 5 5 31 22 9

6. Barcelona 32 20 8 8 4 31 23 8

7. Rayo Vallecano 30 19 9 3 7 26 20 6

8. Villarreal 28 19 7 7 5 31 20 11

9. Valencia 28 20 7 7 6 32 32 0

10. Athletic Bilbao 27 20 6 9 5 20 17 3

11. Espanyol 26 19 7 5 7 22 22 0

12. Granada 24 20 5 9 6 24 27 -3

13. Celta Vigo 23 20 6 5 9 22 23 -1

14. Osasuna 22 19 5 7 7 18 25 -7

15. Mallorca 20 20 4 8 8 17 30 -13

16. Getafe 18 19 4 6 9 13 20 -7

17. Elche 16 19 3 7 9 18 27 -9

18. Alavés 16 19 4 4 11 16 30 -14

19. Cádiz 14 19 2 8 9 15 32 -17

20. Levante 11 20 1 8 11 21 41 -20

./bds/bur-pve/dr/mcd/aam

Tags