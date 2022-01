Barça cede empate no fim contra Granada (1-1) e continua fora da 'zona da Champions'

O Barcelona deixou a vitória escapar nos momentos finais e teve que se contentar com um amargo empate (1-1) em sua visita ao Granada, neste sábado, pela 20ª rodada da LaLiga espanhola.

O holandês Luuk De Jong colocou o Barça na frente aos 57 minutos e Antonio Puertas igualou aos 89 minutos.

A expulsão de Gavi aos 80 minutos deixou os catalães com um homem a menos na reta final, e o time acabou pagando por sua falta de ambição durante o segundo tempo.

O Barcelona conta agora com os mesmos pontos que o Atlético de Madrid (5º), que visita o Villarreal (8º) neste domingo, e está atrás da Real Sociedad (4ª), que agora tem um ponto após a vitória neste sábado sobre o Celta de Vigo (13º).

Se tivesse vencido, o Barcelona teria entrado provisoriamente na 'zona da Champions'.

Luuk De Jong foi o protagonista ofensivo do Barcelona nesta partida, depois de marcar o gol da vitória no último fim de semana em Maiorca.

Desta vez, De Jong fez o seu gol aos 57 minutos, com uma cabeçada após um cruzamento do brasileiro Daniel Alves.

No início do jogo (8 minutos), Luuk De Jong teve um gol anulado após uma longa revisão do VAR.

Como em Maiorca, De Jong dividiu o centro das atenções no Barcelona com o goleiro Marc André Ter Stegen, que se mostrou especialmente inspirado em um chute rasteiro do colombiano Darwin Machís (26).

A expulsão de Gavi faltando dez minutos deixou os visitantes lesionados e Antonio Puertas (89) fez o gol de empate para o Granada (12º) após uma bola perdida na sequência de um escanteio.

Depois de vencer o Mallorca na Liga e o modesto Linares na Copa do Rei em seus dois jogos anteriores de 2022, o Barcelona sofre a primeira decepção deste novo ano, pouco antes de viajar para a Arábia Saudita, onde vai disputar na próxima semana a Supercopa da Espanha. O seu próximo duelo será o clássico contra o Real Madrid, na quarta-feira pelas semifinais desse torneio.

-- Jogos da 20ª rodada da LaLiga espanhola:

- Sábado:

Levante - Mallorca 2 - 0

Real Sociedad - Celta Vigo 1 - 0

Granada - Barcelona 1 - 1

Real Madrid - Valencia

- Domingo:

(10h00) Rayo Vallecano - Betis

(12h15) Sevilla - Getafe

(14h30) Osasuna - Cádiz

Alavés - Athletic Bilbao

(17h00) Villarreal - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Espanyol - Elche

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 46 20 14 4 2 41 17 24

2. Sevilla 41 19 12 5 2 30 13 17

3. Betis 33 19 10 3 6 32 23 9

4. Real Sociedad 33 20 9 6 5 22 21 1

5. Atlético de Madrid 32 19 9 5 5 31 22 9

6. Barcelona 32 20 8 8 4 31 23 8

7. Rayo Vallecano 30 19 9 3 7 26 20 6

8. Villarreal 28 19 7 7 5 31 20 11

9. Valencia 28 19 7 7 5 31 28 3

10. Athletic Bilbao 27 20 6 9 5 20 17 3

11. Espanyol 26 19 7 5 7 22 22 0

12. Granada 24 20 5 9 6 24 27 -3

13. Celta Vigo 23 20 6 5 9 22 23 -1

14. Osasuna 22 19 5 7 7 18 25 -7

15. Mallorca 20 20 4 8 8 17 30 -13

16. Getafe 18 19 4 6 9 13 20 -7

17. Elche 16 19 3 7 9 18 27 -9

18. Alavés 16 19 4 4 11 16 30 -14

19. Cádiz 14 19 2 8 9 15 32 -17

20. Levante 11 20 1 8 11 21 41 -20

