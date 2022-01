Ativista antivacina morre por complicações da Covid-19

Cirsten Weldon, influenciadora digital antivacina e teórica da conspiração seguidora da Qanon, morreu por complicações da Covid-19. Ela possuía milhares de seguidores em redes sociais de direita dos Estados Unidos, onde publicava vídeos e textos desestimulando a imunização contra a doença. A morte aconteceu na última quinta-feira, 6.

Ela declarou em um de seus vídeos que Anthony Fauci, epidemiologista-chefe dos Estados Unidos, deveria ser enforcado. Em seu discurso, Kirsten dizia que as vacinas matavam e pediam para que as pessoas não as tomassem. “Esses idiotas são tão ingênuos. Eles estão todos se vacinando”, afirmou.

No dia 28 de dezembro, em seu último vídeo publicado na internet, ela já aparentava estar adoentada e reclamava de fraqueza, exaustão e tosse. Em sua conta no Instagram, ela postou a última foto dela, que se encontrava no hospital deitada em uma cama com uma máscara de oxigênio. "Quase morri de pneumonia bacteriana em um hospital da Califórnia", escreveu.

No Telegram, a mulher afirmou ter testado para Covid-19, mas que havia se recusado a tomar o medicamento remdesivir, utilizado para o tratamento de casos graves da doença. Ela chamou de "remédio do dr. Fauci".

