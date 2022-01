Petróleo fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, dia em que foi divulgado o relatório sobre o emprego nos EUA, embora a tensão envolvendo a oferta do combustível se mantenha.

O barril do Brent para entrega em março, contrato mais negociado em Londres, caiu 0,29%, fechando a US$ 81,75. Em Nova York, o barril do WTI para fevereiro teve baixa de 0,70% e fechou a US$ 78,90.

O relatório mensal sobre o emprego nos Estados Unidos, esperado pelo mercado, deu conta de um número menor do que o esperado de criação de empregos, e de um índice de desemprego em queda.

Globalmente, a oferta segue restrita, pressionada pelas previsões de queda da produção dos países da OPEP+. Uma oferta insuficiente, estoques baixos e a falta de novos investimentos devem empurrar os preços para novas máximas, segundo Martijn Rats, analista do Morgan Stanley.

