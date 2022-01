Nadal avança às semifinais do Torneio de Melbourne sem precisar jogar

O espanhol Rafael Nadal se beneficiou nesta sexta-feira do abandono do adversário holandês Tallon Griekspoor para avançar às semifinais do torneio de Melbourne, competição de preparação para o Aberto da Austrália (17 a 30 de janeiro).

Após seu retorno às competições na quinta-feira contra o lituano Ricardas Berankis (104º mundial), a quem derrotou por 6-2 e 7-5, Nadal havia decidido se retirar do torneio de duplas para se concentrar no de simples. Mas seu segundo adversário, Griekspoor (65º), não compareceu à quadra devido a uma lesão no pé.

O espanhol de 35 anos, cujo último torneio foi em Washington em agosto, terá que esperar até sábado para voltar a jogar, neste caso contra o parceiro de treinos desta semana, o finlandês Emil Ruusuvuori (95º), que venceu nas quartas de final o eslovaco Alex Molcan.

A outra semifinal terá o americano Maxime Cressy (112º) diante do búlgaro Grigor Dimitrov (28º), que derrotou o holandês Botic van de Zandschulp (57º).

Cressy eliminou o compatriota Reilly Opelka (26º e segundo cabeça de chave) nas oitavas de final antes de bater o espanhol Jaume Munar (77º) por 7-6 (7/3), 6-4 nesta sexta-feira.

-- Resultados da quarta fase do torneio de tênis de Melbourne:

- Simples masculino (quartas de final):

Rafael Nadal (ESP/N.1) x Tallon Griekspoor (HOL) não se apresentou

Emil Ruusuvuori (FIN) x Alex Molcan (SVK) 6-2, 6-1

Grigor Dimitrov (BUL/N.3) x Botic van de Zandschulp (HOL) 6-7 (5/7), 6-0, 7-5

Maxime Cressy (EUA) x Jaume Munar (ESP) 7-6 (7/3), 6-4

