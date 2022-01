Manchester City goleia Swindon Town (4-1) na FA Cup

Apesar da ausência por covid-19 de seu treinador Pep Guardiola, o Manchester City não teve nennhum problema para vencer por 4 a 1 em sua visita ao Swindon Town, da quarta divisão, nesta sexta-feira no início da terceira fase da Copa Inglaterra.

É nesta fase do torneio que entram em jogo as principais equipes do país e esta partida ficou encarregada de levantar as cortinas.

Bernardo Silva (aos 14 minutos), Gabriel Jesus (28) e Ilkay Gündogan (59) sentenciaram o duelo antes de uma hora de jogo.

Harry McKirdy diminuiu para 78 para o modesto time da casa, mas Cole Palmer (82) fechou o placar em 4 a 1 logo depois.

Após o jogo, Rodolfo Borrell, que atuou como o principal técnico do City em meio aos testes positivos de Pep Guardiola e seu auxiliar Juanma Lillo, explicou que tudo estava planejado há dias.

"Fizemos contato no intervalo. Não houve grandes alterações porque tudo foi planejado de antemão. Ele (Guardiola) tem grande confiança em todos nós, não só em mim", disse Borrell.

O Manchester City está em um ótimo momento da temporada. Na Premier League é líder muito isolado depois de ter conquistado onze vitórias consecutivas.

Entre os duelos mais atraentes desta rodada, destaca-se o Manchester United-Aston Villa, que fecha a rodada na segunda-feira.

Haverá mais dois confrontos entre as equipes da primeira divisão, no sábado, entre os atuais campeões Leicester e Watford, e no domingo, com o West Ham-Leeds.

O Chelsea enfrenta o Chesterfield (da 5ª divisão) e o Liverpool tem pela frente o Shrewsbury (3ª).

Há uma mudança de regulamento este ano, com a substituição dos 'replays' (repetição dos jogos em caso de empate) por uma prorrogação e disputas de pênaltis já da terceira e quarta rodadas, com o objetivo de não sobrecarregar o calendário dos clubes.

-- Partidas da 3ª fase da FA Cup com presença de equipes da primeira divisão:

- Sexta-feira:

Swindon Town (4ª) - (+) Manchester City 1 - 4

- Sábado:

(9h30) Burnley - Huddersfield (2ª)

(9h45) Millwall (2ª) - Crystal Palace

(12h00) West Bromwich (2ª) - Brighton

Leicester - Watford

Port Vale (4ª) - Brentford

Newcastle - Cambridge United (3ª)

(14h30) Swansea (2ª) - Southampton

Chelsea - Chesterfield (5ª)

Hull (2ª) - Everton

- Domingo:

(11h00) Liverpool - Shrewsbury Town (3ª)

Tottenham - Morecambe (3ª)

Wolverhampton - Sheffield United (2ª)

Charlton (3ª) - Norwich

West Ham - Leeds United

(14h10) Nottingham Forest (2ª) - Arsenal

- Segunda-feira:

(17h00) Manchester United - Aston Villa

(+) Classificados para a quarta fase (16-avos de final).

