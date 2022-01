Comunicado do Business Wire :Shenzhen Woody Vapes Technology

No início do novo ano de 2022, a VOOPOO, sempre em busca de designs industriais exclusivos, deu outro grande passo. Em 5 de janeiro, ela lançou a VINCI Pod Royal Edition com um novo design em relevo. Sua forma geral brilhante e leve enfatiza um toque retrô ao mesmo tempo em que mostra uma forte atmosfera aristocrática.

Artesanato original em relevo

Um grande número de obras de arte em relevo foram desenterradas das antigas ruínas sumérias, um dos locais de nascimento da civilização humana. Na época contemporânea, também há vários produtos de arte que usam artesanato em relevo. De acordo com Vivian, chefe da equipe de Desenvolvimento de Produtos da VOOPOO, "são precisamente as antigas obras de arte em relevo e os elementos modernos e retrô contemporâneos que nos inspiraram a desenvolver a série VINCI Pod Royal Edition. Nosso objetivo original é explorar o valor artístico e cultural do próprio pod, para que os usuários também possam mostrar seu gosto artístico no processo de uso do produto".

No entanto, não é fácil gravar padrões de relevo em cápsulas tão delicadas. Qualquer pequena falha no processo resultará em fracasso em alcançar a qualidade do grau artístico. Os seis produtos da série VINCI Pod Royal Edition da VOOPOO são todos projetados por artistas experientes e também são integrados com elementos de design de jazz retrô e estilos de graffiti interessantes. O desenvolvimento do produto demorou oito meses e envolveu 12 processos de fabricação e 68 técnicas, com 80% do trabalho realizado a mão. Os produtos foram resultado da colaboração de mais de 20 pessoas, incluindo designers industriais, designers estruturais e membros de P&D.

Além do relevo único em si, a experiência tátil proporcionada pelo relevo é ainda mais impressionante. Como o padrão de relevo de cada produto é diferente, os clientes podem escolher de acordo com suas próprias preferências visuais e táteis. Ao segurar o pod de "beleza tátil" nas mãos, é possível experimentar uma obra-prima artística com sua superfície côncava-convexa, permitindo desfrutar de uma experiência nobre.

Focado na experiência do usuário com o produto

Além da aparência, o material do produto e a experiência do usuário também se adaptam aos hábitos dos usuários. A equipe de Desenvolvimento de Produtos da VOOPOO escolheu a liga de alumínio 6061 de grau aeronáutico, que possui excelente resistência, plasticidade, tenacidade à fratura, resistência à fadiga, resistência à corrosão sob tensão e resistência à corrosão por esfoliação e tem sido amplamente utilizada nas indústrias aeroespacial, ferroviária de alta velocidade e automotiva. É importante notar que após 268 experimentos precisos de fluxo de ar, o design do transmissor e das vias aéreas da VINCI Pod Royal Edition foi bem otimizado, trazendo um conforto incomparável para a experiência de sucção na boca.

A VINCI Pod Royal Edition vem com o cartucho visual VINCI POD, que permite aos usuários ver o e-líquido restante em tempo real, para que possam reabastecer a tempo e evitar ansiedade. Ao mesmo tempo, a VINCI Pod Royal Edition está equipada com atomizadores de 0,8? e 1,2? para que os usuários possam desfrutar de diferentes níveis de sabor e experiência com a nicotina de acordo com suas preferências. A VINCI Pod Royal Edition também integrou perfeitamente a luz de respiração, de modo que acende quando o usuário está inspirando e apaga quando para, proporcionando ao usuário uma forte sensação dinâmica.

