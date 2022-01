Comunicado do Business Wire :Ethos Asset Management Inc. USA

A ETHOS ASSET MANAGEMENT INC USA, anunciou uma nova parceria de financiamento de longo prazo com a Atros Incorporações, uma empresa brasileira de desenvolvimento imobiliário e construção com a infusão de um capital significativo de US$ 4 milhões.

Carlos Santos, presidente e diretor executivo da Ethos declarou, "Estamos extremamente satisfeitos em fazer parceria e apoiar um projeto tão importante e socialmente crítico no Rio de Janeiro, Brasil. A Ethos está orgulhosa de fazer parte deste projeto que é constituído de um total de 58 desenvolvimentos imobiliários. Desses projetos, 49 são novos e nove já estão em andamento, direcionados principalmente aos trabalhadores emergentes que se beneficiam da expansão econômica decorrente de royalties do petróleo. A empresa já construiu e vendeu por completo quatro condomínios na região de foco. Estamos impressionados com o diretor executivo da Atros, Guilherme Vendramini Marques, seu empenho, ambição e visão para gerar 3.000 empregos diretos e indiretos e melhorar o padrão de vida da população. Além disso, a entrega de unidades residenciais que são tecnicamente melhor executadas, resultará em melhor qualidade de vida e melhoria na urbanização, já que a execução de projetos imobiliários impulsionam a municipalidade na construção de parques, áreas de recreação, cultura e desenvolvimento urbano. Estamos especialmente satisfeitos em continuar nosso crescimento e presença no Brasil como o nosso maior e mais forte mercado onde temos números de projetos sem precedentes para concluir em nossa linha de produção".

Guilherme Vendramini Marques, diretor executivo, Atros Incorporações, disse,

"A Ethos será extremamente importante para o crescimento das operações da Atros no Rio de Janeiro. Trabalhamos todos os dias com o intuito de contribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes e esta parceria é uma garantia de que estamos no caminho certo. Eu e minha equipe temos muito trabalho a fazer juntos, após um plano de implementação estruturado pronto para ser aplicado em 2022".

Mayra Fonseca Couto, diretora executiva, América do Sul, disse,

"Esta parceria com um operador do mercado imobiliário tão relevante traz definitivamente o desenvolvimento regional com responsabilidade social, criando novos empregos e aumentando a qualidade de vida da população. Agradecemos à Atros Incorporações, representada pelo seu diretor executivo, Sr. Guilherme Vendramini Marques, pela oportunidade de fazer o nosso primeiro de muitos investimentos já planejados no mercado imobiliário brasileiro, que também consolida nossa participação na América Latina em vários setores econômicos".

Sobre a Ethos Asset Management:

A Ethos Asset Management (Ethos) é uma empresa independente, sediada nos Estados Unidos, com um alcance global em mobilização de recursos e financiamento de projetos.

Para mais informações sobre a Ethos Asset Management, acesse https://www.ethosasset.com/.

Sobre a Atros Incorporações:

A ATROS INCORPORAÇÕES é uma empresa de mercado imobiliário localizada no Rio de Janeiro. Ela desenvolve projetos direcionados principalmente aos trabalhadores emergentes (classes C e D) que se beneficiam da expansão econômica decorrente de royalties do petróleo no norte do estado.

Para mais informações sobre a Atros Incorporações, acesse https://www.atros.com.br

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220106005976/pt/

Contato

Contato para a Atros Incorporações: Guilherme Vendramini Marques, diretor executivo, Atros Incorporações [email protected]

Contato para a Ethos: Mayra Fonseca Couto, diretora executiva, América do Sul; [email protected]

