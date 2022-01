Wall Street fecha em leve baixa

Wall Street fechou em leve baixa nesta quinta-feira, após um pregão agitado, com os mercados assimilando dados econômicos mistos, e em meio à preocupação com o endurecimento da política monetária do Federal Reserve.

O índice Dow Jones caiu 0,5%, a 36.236,47, e o S&P 500, 0,1%, a 4.696,05. Já o Nasdaq teve queda de 0,1%, a 15.080,86.

jmb/hs/ag/lda/lb

