Vice-presidente do Equador testa positivo para covid-19

No Equador, o vice-presidente, Alfredo Borrero, testou positivo para a covid-19, informa a AP. Ele apresenta sintomas leves, de acordo com comunicado oficial, e tem o esquema de vacinação completo, com duas doses de reforço contra a doença.

O presidente Guilherme Lasso suspendeu suas atividades presenciais e organizou uma agenda virtual como medida de precaução.

O Equador já registrou mais de 557.200 casos confirmados e 9.906 mortes, conforme relatório do Ministério Público de Saúde.

