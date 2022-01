Veículo com corpos é encontrado fora da sede do governo local no norte do México

Um caminhão com vários corpos sem vida foi localizado na madrugada desta quinta-feira (6) em frente ao palácio do governo de Zacatecas, informou David Monreal, governador desse estado no norte do México.

"Às 5h30 da manhã (08h30 no horário de Brasília) me informaram de um caminhão cinza (...) que deixaram aqui em frente ao Palácio do Governo com corpos aparentemente espancados e feridos", denunciou Monreal em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais.

O governador não especificou a quantidade de corpos que estavam no veículo, mas segundo a imprensa local são pelo menos seis.

Monreal destacou que já estão investigando a origem do veículo e seus movimentos ao entrar na praça central da cidade de Zacatecas, capital do estado homônimo.

A violência ligada ao narcotráfico se intensificou nos últimos anos em Zacatecas, estado que, segundo autoridades e analistas, é disputada pelos cartéis de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación.

No final de 2021, os eventos violentos, como confrontos e a descoberta de corpos pendurados em locais públicos, se multiplicaram. Isso levou o governo federal a reforçar a segurança em Zacatecas, onde mais de 4.000 soldados e guardas nacionais estão destacados.

Zacatecas é governado desde setembro passado por Monreal, do partido governista Morena e próximo ao presidente do México, Andrés Manuel López Obrador.

Segundo dados oficiais, o México registrou mais de 300.000 assassinatos desde dezembro de 2006, quando o governo federal lançou uma polêmica operação militar antidrogas.

López Obrador, da oposição, criticou duramente essa estratégia, mas mantém o desdobramento militar em todo o país.

