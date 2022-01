Reis Magos pedem cumprimento de normas sanitárias para acabar com pandemia no Peru

Montados a cavalo, os Três Reis Magos, encarnados por policiais peruanos, percorreram as ruas de Lima nesta quinta-feira (6) para transmitir uma mensagem de fé e esperança e pedir à população que cumpra as normas sanitárias para acabar com a pandemia.

Os agentes, vestidos com os trajes dos reis e máscaras para evitar a infecção pelo vírus, deram vida a Melchior, Gaspar e Baltazar para visitar uma casa de repouso, o Convento de São Francisco, a sede do Congresso peruano e a Plaza de Armas.

Dezenas de moradores de Lima receberam nas ruas os reis, que os cumprimentavam durante sua jornada a cavalo.

"Devemos cumprir as normas sanitárias para acabar com esta pandemia que atinge o mundo inteiro. Queremos sempre transmitir a mensagem de fé e esperança", disse à AFP o coronel Percy Alberto Tenório, o Baltazar, vestindo um traje dourado e vermelho.

"Essa luta vai ser ganha se mudarmos nosso comportamento. Temos que tomar a vacina e continuar lutando", acrescentou Tenório, de 57 anos.

O Peru vive uma terceira onda, com um grande número de infecções devido ao surgimento da variante ômicron. O país andino registrou 8.687 novos casos na quarta-feira, o maior número em oito meses.

No caminho, os Três Reis Magos distribuíram presentes e doces para crianças e adultos. No Convento de São Francisco e no Congresso, os agentes encenaram a adoração ao menino Jesus.

"Saúde para todos seria o melhor presente dos reis e o fim da pandemia. Pedi pela saúde de todas as pessoas agora que estamos na terceira onda", contou à AFP Estefany Suárez, de 28 anos, que chegou com seus filhos para ver os reis.

Com 33 milhões de habitantes, o Peru tem a maior taxa de mortalidade da pandemia em todo o mundo, com 6.122 mortes por milhão de habitantes, segundo balanço da AFP baseado em números oficiais.

