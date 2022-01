Nadal diz que Djokovic conhecia os riscos mas "tomou suas próprias decisões"

Rafael Nadal, que não nutre uma simpatia especial por seu grande rival Novak Djokovic, disse nesta quinta-feira que o tenista sérvio deve arcar com as consequências de não ter sido vacinado contra o coronavírus.

O tenista número 1 do mundo foi barrado pela polícia alfandegária ao chegar à Austrália na quarta-feira, e seu visto foi cancelado por não cumprir os requisitos para a vacinação contra a covid para entrar no país.

Djokovic, que pode ser expulso do país, entrou com um recurso para ficar e jogar o Aberto da Austrália a partir de 17 de janeiro, onde ele e o espanhol aspiram a conquistar o 21º título de Grand Slam. Nadal contraiu a cobiça no mês passado e diz que a vacina é a melhor forma de conter uma pandemia que "já causou a morte de tantas pessoas".

Depois que o sérvio apelou de sua expulsão do país, o advogado do Estado Christopher Tran garantiu que a Austrália não planeja concluir a expulsão antes da audiência, prevista para segunda-feira (10).

"Eu tive covid, fui vacinado duas vezes. Se isso for feito, você não terá nenhum problema em jogar aqui. Essa é a única coisa que está clara", disse ele em Melbourne, depois de vencer sua primeira partida individual no ATP Tour.

"Para mim, a única coisa clara é que, se você foi vacinado, pode jogar o Aberto da Austrália e em qualquer lugar, e na minha opinião o mundo já sofreu o suficiente para não seguir as regras", explicou Nadal.

Djokovic "tomou suas próprias decisões e todos são livres para fazê-lo, mas isso tem algumas consequências", acrescentou o tenista espanhol.

"Certamente não gosto desta situação e, de certa forma, sinto por ele", acrescentou.

Djokovic se recusa a explicar publicamente se foi vacinado ou não, mas já manifestou sua oposição em ser vacinado contra o coronavírus.

