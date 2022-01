Ministros da Defesa de Rússia e EUA conversam em meio a tensão sobre Ucrânia

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, teve uma conversa por telefone com seu homólogo russo, Sergei Shoigu, nesta quinta-feira (6) em relação às próximas negociações bipartites em Genebra sobre a concentração de contingente militar de Moscou na fronteira com a Ucrânia, disse o Pentágono.

O porta-voz do Departamento de Defesa, John Kirby, disse que os dois líderes discutiram "a redução do risco perto das fronteiras da Ucrânia", em meio a constantes preocupações nos Estados Unidos e na Europa Ocidental sobre a possibilidade de a Rússia invadir seu vizinho pró-ocidental.

Moscou reuniu dezenas de milhares de soldados na fronteira com a Ucrânia, e o Kremlin deixou claro que quer garantias de que Kiev não será convidada a ingressar na Otan.

Os aliados dos Estados Unidos e a aliança do Atlântico ameaçaram a Rússia com duras sanções se atacar a Ucrânia.

Moscou é acusada de apoiar os separatistas no leste da Ucrânia, que estão engajados desde 2014 em uma guerra com as forças ucranianas que deixou pelo menos 13.000 mortos.

Na quarta-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que as negociações de segunda-feira com a Rússia não serão bem-sucedidas enquanto houver uma "arma apontada para a cabeça da Ucrânia".

Para que haja um "progresso real" sera exigida uma "desescalada", disse Blinken após uma reunião em Washington com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock.

