Milhares de pessoas protestam contra as autoridades no Sudão, segundo testemunhas

Milhares de sudaneses se manifestam nesta quinta-feira (6) em todo o país para protestar contra a autoridade militar, que governa o país após um golpe de Estado em outubro de 2021, informaram testemunhas no local.

Apesar da forte presença militar em Cartum, os manifestantes marcharam até o palácio presidencial no centro da capital, indicou esta fonte.

Os protestantes também denunciam o uso de gás lacrimogêneo contra a manifestação em Cartum.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 25 de outubro do ano passado, o chefe do exército, o general Abdel Fattah al Burhan, liderou um golpe de Estado, encerrando a transição do país para um governo civil, o que desencadeou os protestos.

A crise se intensificou com a renúncia em 2 de janeiro do primeiro-ministro Abdalá Hamdok, que era o rosto de uma nova etapa, depois da ditadura liderada durante 30 anos por Omar al Bashir, que esteve no poder até 2019.

bur/all/hj/an/me/aa

Tags