Milan vence Roma (3-1) e se aproxima da líder Inter em rodada marcada por adiamentos devido à covid

O Milan, apesar de um elenco desfigurado pelos casos de covid-19 e pelos três ausentes devido à Copa Africana de Nações, começou o ano com o pé direito derrotando a Roma (3 a 1), nesta quinta-feira, no estádio San Siro.

Os 'rossoneri' (vice-líderes) estão provisoriamente a um ponto do líder Inter de Milão, cuja partida contra o Bologna pela 20ª rodada, não foi disputada devido a casos de covid-19 no elenco local.

Com Zlatan Ibrahimovic como reserva, o francês Olivier Giroud foi o protagonista abrindo o placar para o Milan (8), convertendo um pênalti após um toque de mão do inglês Tammy Abraham. Giroud também originou do segundo gol, do brasileiro Junior Messias (17).

A Roma reagiu, mas esbarrou nas defesas do francês Mike Maignan, embora ele tenha sofrido um gol de Abraham (40).

Os 'giallorossi', cujo elenco foi menos afetado que o dos rossoneri (cinco casos positivos), acabaram cedendo no segundo tempo, reduzidos a dez após a expulsão do holandês Rick Karsdorp (74) e a nove após um cartão vermelho para Gianluca Mancini nos acréscimos (90 + 3).

Salvos duas vezes pela trave, os romanos acabaram sofrendo o terceiro gol, que foi marcado pelo português Rafael Leão, após um cruzamento de Ibrahimovic (82).

O gigante sueco, que havia entrado no lugar de Giroud, perdeu a chance de participar da festa, ao desperdiçar um pênalti nos acréscimos.

A Roma (7ª) ainda está seis pontos atrás do G4 e recebe a Juventus no domingo, sem os dois expulsos do duelo com o Milan: o ano poderia ter começado melhor para o técnico José Mourinho.

Além do Bologna, três outros clubes (Salernitana, Torino e Udinese) também foram bloqueados pelas autoridades locais, por isso seus adversários (Venezia, Atalanta e Fiorentina) esperaram por eles em vão, em um dia com quatro jogos adiados devido à covid.

Fiel a uma linha estabelecida na temporada passada, a liga italiana manteve a programação para a 20ª rodada. Caberá agora à justiça esportiva infligir uma derrota às equipas que não puderam jogar ou reagendar suas partidas.

-- Jogos da 20ª rodada do campeonato italiano e classificação:

- Quinta-feira:

Sampdoria - Cagliari 1 - 2

Lazio - Empoli 3 - 3

Spezia - Hellas Verona 1 - 2

Sassuolo - Genoa 1 - 1

Milan - Roma 3 - 1

Juventus - Napoli

- adiados

Fiorentina - Udinese

Salernitana - Unione Venezia

Atalanta - Torino

Bologna - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 46 19 14 4 1 49 15 34

2. Milan 45 20 14 3 3 43 23 20

3. Napoli 39 19 12 3 4 35 14 21

4. Atalanta 38 19 11 5 3 38 24 14

5. Juventus 34 19 10 4 5 27 17 10

6. Fiorentina 32 19 10 2 7 34 25 9

7. Roma 32 20 10 2 8 32 24 8

8. Lazio 32 20 9 5 6 42 37 5

9. Empoli 28 20 8 4 8 33 37 -4

10. Bologna 27 19 8 3 8 27 31 -4

11. Hellas Verona 27 20 7 6 7 36 33 3

12. Torino 25 19 7 4 8 23 19 4

13. Sassuolo 25 20 6 7 7 31 32 -1

14. Udinese 20 18 4 8 6 26 28 -2

15. Sampdoria 20 20 5 5 10 28 37 -9

16. Unione Venezia 17 19 4 5 10 18 34 -16

17. Spezia 16 20 4 4 12 20 41 -21

18. Cagliari 13 20 2 7 11 19 41 -22

19. Genoa 12 20 1 9 10 20 38 -18

20. Salernitana 8 18 2 2 14 11 42 -31

