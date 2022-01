Grandes da Inglaterra estreiam na FA Cup em meio a onda de covid

A terceira fase da Copa da Inglaterra (FA Cup), onde entram os grandes do país, será disputada de sexta a segunda-feira, mas terá que dividir os holofotes, mais uma vez, com a onda de covid-19 que condiciona a preparação da maioria das equipes.

A tradicionalíssima competição passou por todo tipo de situação em seus 150 anos de história, mas a circunstância atual, com tantos desfalques por infecção, isolamento e quarentena, não tem precedentes.

Entre os duelos mais atraentes desta rodada, se destaca um Manchester United-Aston Villa, que fecha esta rodada na segunda-feira.

Haverá mais dois confrontos entre equipes da primeira divisão, no sábado, entre os atuais campeões Leicester e o Watford, e no domingo, o duelo West Ham-Leeds.

Mais sorte teve o Manchester City, que abre a rodada nesta sexta-feira ao visitar o modesto Swindon Town (da 4ª divisão), em um jogo que o treinador Pep Guardiola terá de acompanhar de longe devido ao seu teste positivo para covid.

O Chelsea vai enfrentar o Chesterfield (5ª divisão) e o Liverpool tem pela frente o Shrewsbury (3ª).

Há uma mudança no regulamento este ano, com a substituição dos 'replays' (a repetição dos jogos em caso de empate) por uma prorrogação e disputas de pênaltis já a partir da terceira e quarta rodadas, com o objetivo de não sobrecarregar o calendário dos clubes.

-- Jogos da 3ª fase da FA Cup com presença de equipes da primeira divisão:

- Sexta-feira:

(17h00) Swindon Town (4ª) - Manchester City

- Sábado:

(9h30) Burnley - Huddersfield (2ª)

(9h45) Millwall (2ª) - Crystal Palace

(12h00) West Bromwich (2ª) - Brighton

Leicester - Watford

Port Vale (4ª) - Brentford

Newcastle - Cambridge United (3ª)

(14h30) Swansea (2ª) - Southampton

Chelsea - Chesterfield (5ª)

Hull (2ª) - Everton

- Domingo:

(11h00) Liverpool - Shrewsbury Town (3ª)

Tottenham - Morecambe (3ª)

Wolverhampton - Sheffield United (2ª)

Charlton (3ª) - Norwich

West Ham - Leeds United

(14h10) Nottingham Forest (2ª) - Arsenal

- Segunda-feira:

(17h00) Manchester United - Aston Villa

