Déficit comercial dos EUA cresce mais do que o previsto em novembro

O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou muito mais do que o esperado em novembro, principalmente devido às importações recorde de bens.

O déficit de bens e serviços com o resto do mundo alcançou 80,2 bilhões de dólares, um aumento de 19,4% em relação ao mês anterior.

As importações cresceram 4,6%, a 304,4 bilhões de dólares, enquanto as exportações, que se recuperaram em outubro, aumentaram apenas 0,2%, a 224,2 bilhões de dólares.

Os analistas previam um déficit muito menor, de 69,4 bilhões de dólares.

Só no que diz respeito aos bens, o déficit alcançou 98,9 bilhões de dólares, um recorde. Acumulado nos primeiros 11 meses do ano, o déficit cresceu 28,6% em relação ao mesmo período de 2020, um ano marcado por uma recessão histórica, provocada pela pandemia de covid-19, que paralisou os fluxos comercias no mundo.

