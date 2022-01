Comunicado do Business Wire :The Open Group

A partir de 1º de janeiro, a Energistics Consortium, Inc. agora é uma afiliada do The Open Group®, um consórcio global que possibilita a realização de objetivos de negócios por meio de normas tecnológicas. A Energistics continua sendo uma entidade separada, com o The Open Group assumindo o controle das operações da Energistics, em um movimento que permitirá acesso mais amplo à comunidade, colaboração mais eficiente e avanço de padrões mais rigorosos alinhados com a transição energética global.

Tendo orgulhosamente atendido à indústria por mais de trinta anos, a Energistics também é membro de longa data do The Open Group OSDU? Forum e, em outubro de 2018, tornou-se a primeira empresa não operadora a ser convidada a participar do Fórum. Seus padrões WITSML?, RESQML?, PRODML? e ETP tornaram-se universais na indústria e constituem um componente crítico da OSDU Data Platform.

O desenvolvimento continuará em grupos de interesse especial de energia (SIGs) para garantir que os padrões continuem sendo uma parte vibrante da comunidade de energia. Mais recentemente, o Protocolo de Transferência Energistics v1.2 (ETP em inglês) foi lançado em setembro de 2021 e um produto candidato a lançamento (Release Candidate) consolidado para novas versões de RESEQML, PRODML e WITSML foi disponibilizado em dezembro de 2021.

Este trabalho apoiará a indústria em geral e o desenvolvimento contínuo da OSDU Data Platform e padrões para análise de dados de energia subsuperficial descontinuada, bem como novos dados de energia de fontes eólicas, geotérmicas, hidrogênio, fotovoltaicas e captura de carbono, utilização e armazenamento de fontes de dados.

"Com o início de um novo capítulo emocionante para a Energistics em seu desenvolvimento, queremos agradecer aos mais de 3.500 especialistas em upstream, de mais de 115 empresas membros, que contribuíram para o seu desenvolvimento nos últimos trinta anos", disse Ross Philo, CEO da Energistics . "Também somos especialmente gratos à nossa equipe operacional, que atendeu ao setor com grande dedicação. Ela garantiu uma transição tranquila para nossos membros e desejamos tudo de melhor em sua próxima aventura."

A transição de governança de hoje reflete a sobreposição significativa entre a Energistics e o Open Group OSDU Forum, com 42 dos 220 membros atuais do Fórum também sendo membros da Energistics. Com a manutenção de seu próprio conselho, o trabalho da Energistics agora será supervisionado por membros de ambas as organizações ao lado do próprio The Open Group.

"A relação entre a Energistics e o The Open Group tem sido longa e produtiva, e este é o próximo passo para nossas organizações", acrescenta Steve Nunn, CEO e presidente do The Open Group. "Aproximar o conhecimento e as capacidades do Open Group OSDU Forum e dos SIGs da Energistics significa que continuaremos a liderar os padrões de troca de dados da indústria, ao mesmo tempo em que abrimos as portas para uma comunidade mais ampla para ambas as organizações. Estamos empenhados em garantir que os padrões Energistics continuem a avançar, prosperar e permitir a integração interdisciplinar de dados da indústria."

Sobre a Energistics

A Energistics é líder em padrões de dados da indústria de petróleo e gás a montante. Somos um consórcio global sem fins lucrativos estabelecido há mais de 30 anos para reunir profissionais da indústria em um ambiente neutro e colaborativo para desenvolver e implantar padrões abertos de troca de dados e para lidar com os desafios de compartilhamento de informações de petróleo e gás. Nossos membros são empresas petrolíferas internacionais e nacionalizadas, empresas de serviços de campos petrolíferos, fornecedores de hardware e software, integradores de sistemas, agências regulatórias e a comunidade global de usuários de padrões. Para obter mais informações, acesse nosso site www.energistics.org.

Sobre o The Open Group

The Open Group é um consórcio global que possibilita a realização de objetivos de negócios por meio de normas de tecnologia. Nossa associação diversificada com mais de 850 organizações inclui clientes, fornecedores de sistemas e soluções, fornecedores de ferramentas, integradores, estudiosos e consultores em vários setores. Para mais informações sobre o The Open Group, acesse www.opengroup.org.

Sobre o The Open Group OSDU Forum

O Open Group OSDU Forum está desenvolvendo a plataforma de dados OSDU de software de código aberto e os padrões associados que permitem à indústria de energia desenvolver a implementação de tecnologia transformacional para suporte das necessidades de energia em constante mudança do mundo. O Open Group OSDU Forum tem mais de 225 organizações membros e mais de 1900 assinantes em todo o mundo. A afiliação ao Open Group OSDU Forum está disponível para todas as partes interessadas em energia, incluindo empresas de petróleo internacionais e nacionalizadas, novos fornecedores de energia, desenvolvedores de aplicativos, operadoras de serviços, fornecedores de tecnologia, empresas de software, estudiosos e muito mais. Para mais informações sobre o Fórum OSDU, acesse www.osduforum.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220106005078/pt/

Contato

Gosia Gnyp Hotwire +44 7415 233639 [email protected]

