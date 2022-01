Comunicado do Business Wire :Lenovo

A Lenovo? revelou na CES 2022 seu portfólio de novos produtos e soluções inovadores desenvolvidos para dar mais controle a pessoas e empresas em um mundo híbrido.

A linha inclui uma ampla gama de produtos e soluções sofisticados e sustentáveis que apoiam a visão da Lenovo de 'Tecnologia mais inteligente para todos'. Redefinir a experiência do usuário para tecnologias revolucionárias que apoiam o trabalho, aprendizagem e entretenimento híbrido e remoto está na vanguarda das mais recentes inovações da Lenovo.

A tecnologia empresarial ficou ainda melhor

ThinkPad é uma marca icônica e por muitos anos tem sido um notebook líder no mercado empresarial. Conforme alcançamos os 30 anos da ThinkPad, a Lenovo tem o orgulho de anunciar a nova linha ThinkPad Z, que inclui o ThinkPad Z13e oZ16.Esses notebooks oferecem uma combinação de design progressivo, modernas experiências de colaboração, desempenho competitivo e segurança, juntamente com nosso DNA ThinkPad principal, alimentados pelos processadores da linha AMD Ryzen?PRO 6000 para dispositivos móveis com processador de segurança Microsoft Pluton.Do produto à embalagem, a linha Z tem como foco reduzir seu impacto no ambiente sem comprometer a durabilidade ao incluir materiais verdes, como couro vegano feito 100% de plástico reciclado, 75% de alumínio reciclado e 100% de bambu e fibra de cana-de-açúcar compostável para a embalagem. Leia na íntegra o boletim de imprensa da linha ThinkPad Z aqui.

No ápice do portfólio ThinkPad, os mais recentesThinkPad X1 Carbon 10ª geração, X1 Yoga? 7ª geração e X1 Nano 2ª geração,alimentados pelo Intel vPro® com a 12ª geração de processadores Intel® Core? rodando Windows 11,foram aprimorados para trabalhadores híbridos que buscam níveis de desempenho mais altos, melhor capacidade de vídeo e áudio para colaboração mais imersiva e um notebook mais seguro para protegê-los das demandas diárias do trabalho remoto.

Chegando ao limite dos computadores de mesa, o novo ThinkCentre M90a Pro Gen 3possui características que o elevam a um PC altamente colaborador e inteligente. Um Tiny-in-One (TIO), chamado TIO Flex redesenhado repensa o computador de mesa empresarial All-in-One que apresentamos ao mundo em 2014. Leia na íntegra o boletim sobre os ThinkPad X1, ThinkCentre e TIO Flex aqui.

Tecnologias de resfriamento líquido Lenovo Neptune? para data centers e além

Na CES 2022, a Lenovo está apresentando suas inovadoras tecnologias de resfriamento líquido Lenovo Neptune?, que se expandiram para incluir agora GPUs com dois novos sistemas para VDI e análises de alto nível. Com a Lenovo Neptune?, a Lenovo lidera a evolução do conceito de economia de energia para a realidade de melhor desempenho e reuso de energia. A abordagem da Lenovo Neptune usa resfriamento líquido para extrair calor dos sistemas com alta saída térmica, tornando possível uma abordagem tripartida, com resfriador de água quente Direct to Node (DTN), trocador de calor de porta traseira (Rear-door Heat Exchanger, RDHX), módulo de transferência térmica (Thermal Transfer Module, TTM) e outras tecnologias. Essas tecnologias podem diminuir o consumo de energia total para operação completa do servidor e data center, que pode levar rapidamente a uma economia real, e o benefício continua ao longo da vida da infraestrutura. Saiba mais.

Poderosas soluções tecnológicas para PMEs

A novíssima linha de dispositivos ThinkBook e ThinkCentre foi desenvolvida tendo em mente as pequenas e médias empresas (PMEs) e é equipada com materiais premium, destacando projetos sustentáveis e sofisticados para a próxima geração de bravos proprietários de empresas.

Com muitas pessoas no mundo trabalhando em um ambiente híbrido, a multitarefa produtiva se tornou o novo normal. O ThinkBook Plus Gen 3 está mudando o jogo da tela dupla ao apresentar o primeiro notebook de 17,3 polegadas do setor com uma tela auxiliar LCD colorida de 8 polegadas embutida 1.

Desenvolvido para profissionais em movimento, o ThinkBook 13x Gen 2 é um notebook premium de alumínio muito fino (12,9 mm) e leve (1,21 kg) construído na plataforma Intel Evo e que apresenta os processadores Intel Core da linha U de 12a geração.

Além disso, os novos ThinkBook 14 e 16 Gen 4+ ioferecem aos usuários modelos altamente flexíveis e baseados em desempenho. Ambos são mais finos que os modelos da geração anterior e oferecem touchpads maiores com uma superfície de vidro que contribui com a experiência interativa.

Para os negócios em crescimento que precisam de uma seleção de soluções de computadores de alta performance adaptáveis, a Lenovo criou o portfólio ThinkCentre? neo,que inclui o ThinkCentre neo 70t, o ThinkCentre 50s e o ThinkCentre neo 30a 24.Esses dispositivos trazem avanços tecnológicos marcantes em uma nova era de forças de trabalho híbridas interconectadas.

O novo Easy Installda Lenovo é um serviço de implantação especificamente desenvolvido para PMEs que possam precisar de suporte na instalação da nova tecnologia para seus funcionários, sejam remotos ou na empresa. Esse serviço simplifica o processo de implantação, dando às empresas a opção de decidir quando, onde e o que está sendo instalado, enquanto libera os recursos internos de TI para se concentrar em questões mais críticas. Leia na íntegra o boletim de imprensa de PME aqui.

Telas melhores, do home office à sala de conferências

Os espaços de trabalho continuam a evoluir e os clientes estão em busca de tecnologia consistente que possibilite flexibilidade entre casa e escritório. O portfólio ThinkVision? se expande com uma nova geração de monitores profissionais de 27 polegadas da linha P desenvolvidos pensando em sustentabilidade, bem-estar digital e flexibilidade. O projeto da moldura de 4 lados quase sem bordas e a tela QHD estendem a área de trabalho do usuário e oferecem recursos de valor agregado para eficiência e produtividade nos ambientes doméstico ou de escritório.

A Lenovo também apresentou recentemente uma nova linha de telas grandes (large format displays, LFD) ThinkVision, perfeitas para salas de reunião ou espaços educacionais. Os ThinkVision T86, T75 e T65 oferecem colaboração efetiva para pessoas presentes na sala e remotas graças às brilhantes telas 4K, software integrado de lousa inteligente da Lenovo com uma experiência de escrita confortável, webcam, microfones e alto-falantes embutidos para uma conferência de vídeo mais inteligente. Leia na íntegra o boletim de imprensa do ThinkVision aqui.

Refinando o projeto do notebook de luxo

Apresentando sua sétima geração dos notebooks Yoga 2 em 1 em comemoração ao 10º aniversário da série Yoga. O Lenovo Yoga 9i conversível de 14 polegadas com Windows 11 é equipado com processador até a 12ª geração Intel® Core? i7-1260P combinado com placa de vídeo Intel Iris® Xe para desempenho superior. Desenvolvido com a nova Comfort Edge, o Yoga 9i é mais fácil de segurar do que antes, enquanto suas paredes laterais de alto brilho reflexivas o tornam ainda mais fácil de amar.

O Lenovo Yoga 7i ultra portátil está disponível em 14 e 16 polegadas e foi desenvolvido para dar vida ao entretenimento. Escolha o modelo de 14 polegadas com tela sensível ao toque OLED de até 2,8K com gama de cores 100% DCI-P3 para criação de conteúdo e qualidade de imagem ultra vívida com Dolby Vision, ou melhore ainda mais os efeitos visuais com a opção de tela sensível ao toque maior, de 16 polegadas.

O Lenovo Yoga 6 de 13 polegadas mais ecológico é mais sustentável para inspirar outros a levarem em consideração como suas escolhas afetam o ambiente. A tampa é feita de alumínio reciclado e inclui uma opção para uma tampa revestida em tecido feita com 50% de plástico reciclado e tratada com acabamento resistente a manchas. Leia na íntegra o boletim de imprensa Yoga aqui.

Dispositivos de jogos prontos para a batalha

O Lenovo Legion? alcança mais uma vez a sua busca por um jogo implacável e produtividade para jogadores de todas as gerações e criadores de conteúdo, que agora podem desfrutar universalmente de um entretenimento superior e jogar em campos de batalha caseiros, dormitórios, arenas esportivas - ou praticamente em qualquer lugar, e ainda se sentirem bem fazendo isso.

A linha 2022 de PCs, monitores, acessórios e softwares e serviços para jogadores incluem os notebooks Lenovo Legion 5i Proe Lenovo Legion 5 Pro de 16 polegadas, além dos notebooks Lenovo Legion 5ieLenovo Legion 5de 15 polegadas. Todos os quatro notebooks oferecem desempenho para jogos com o Windows 11, excelente mobilidade e as mais recentes GPUs NVIDIA® GeForce RTX? para notebook, totalmente alimentadas. Os Lenovo Legion 5ie oLenovo Legion 5i Propossuem o mais recente processador de 12ª geração Intel Core i7-12700H e os Lenovo Legion 5 e Lenovo Legion 5 Pro vêm com processadores AMD Ryzen de próxima geração.

Também estão sendo revelados os novos monitores de baixa latência da Lenovo. O monitor Lenovo Legion Y25-30 é perfeito para jogadores sérios em busca de uma vantagem. Os monitores Lenovo G27qe-20e o Lenovo G24qe-20possuem certificação Eyesafe® e oferecem a jogadores de nível básico baixos níveis de luz azul e versatilidade nítida.

Um mouse é crucial para todo jogador, e por isso a Lenovo apresentou dois mouses otimizados desenvolvidos com características de controle perfeitas. O mouse de jogos sem fio Lenovo Legion M600se o mouse de jogos Lenovo Legion M300s RBG são muito leves, pesando menos de 75 g.

A Lenovo também criou o Legion Arena, um hub de jogos centralizados que conecta plataformas populares e lojas on-line para unificar todas as aquisições anteriores de jogos de PC em uma única plataforma. Leia na íntegra o boletim de imprensa sobre jogos Lenovo Legion aqui.

Serviços ao consumidor ampliados

Como parte de um maior compromisso de ESG, a Lenovo apresenta seu Serviço de compensação de CO2 para clientes, com lançamento em todos os PCs Lenovo Legion e Yoga, inclusive naqueles anunciados hoje. Anteriormente disponível apenas em dispositivos comerciais, o Serviço de compensação de CO2 oferece aos clientes uma forma fácil e transparente de compensar as emissões de carbono e ajudar o meio-ambiente com o clique de um botão. Leia na íntegra o boletim de imprensa sobre Serviço de compensação de CO2 para clientes aqui.

Adicionalmente, o Lenovo Premium Care Plusé o mais recente suporte elevado da empresa, desenvolvido com foco no usuário moderno. Dentro de uma única solução, os clientes terão acesso não apenas ao Premium Care, mas a um conjunto completo de serviços avançados Lenovo, incluindo proteção contra danos acidentais, Lenovo Smart Performance, Lenovo Migration Assistant e a garantia de bateria selada da empresa.

Dispositivos para o lar moderno

O Lenovo Smart Clock Essential com Alexa® integrado da Lenovo é o mais recente dispositivo do consumidor na inovadora linha de casa inteligente da Lenovo. O relógio inteligente pode ajudar o usuário a configurar cronômetros e lembretes, e a Alexa ajuda a acrescentar itens a um carrinho de compras da Amazon e a controlar uma casa inteligente. A Lenovo também lançou duas novas estações de carregamento inteligentes para o relógio inteligente, a Lenovo Ambient Light Dock e a Lenovo Wireless Charging Dock com iluminação noturna.

As funcionalidades do Lenovo Smart Frame também foram atualizadas para facilitar o uso. Os clientes podem simplesmente usar seu celular para carregar as fotos para a memória embutida do porta-retratos. Leia na íntegra o boletim de imprensa de casa inteligente aqui.

Visite o Lenovo StoryHub para boletins de imprensa do produto mais detalhados, especificações completas e imagens dos comunicados da Lenovo na CES. Verifique a página do evento Lenovo na CES e a página de apresentação virtual sobre a participação da empresa no evento.

Sobre a Lenovo A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa de US$ 60 bilhões em receita da Fortune Global 500 que atende a clientes em 180 mercados no mundo. Focada em uma visão ousada para entregar tecnologia mais inteligente para todos, estamos desenvolvendo tecnologias que mudam o mundo que alimentam (através de dispositivos e infraestrutura) e habilitam (através de soluções, serviços e software) milhões de clientes todos os dias, e juntos criarmos uma sociedade digital inclusiva, confiável e sustentável para todos, em todos os lugares. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as mais recentes notícias em nosso StoryHub.

1 Baseado na pesquisa interna da Lenovo conduzida em novembro de 2021

LENOVO, THINKPAD, THINKBOOK, THINKVISION, LENOVO LEGION, YOGA e THINKCENTRE são marcas registradas da Lenovo. Dolby Vision está entre as marcas comerciais registradas e não registradas da Dolby Laboratories, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. NVIDIA, GEFORCE e GEFORCE RTX SUPER são marcas registradas da NVIDIA Corporation. AMAZON e ALEXA são marcas registradas da Amazon Technologies, Inc. Microsoft Pluton está entre as marcas registradas da Microsoft Corporation. Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. Intel, Intel Core e vPro são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. AMD e RYZEN são marcas registradas da Advanced Micro Devices. EYESAFE é a marca registrada da Healthe LLC. CES é uma marca registrada da Consumer Technology Association. Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos titulares. ©2021, Lenovo Group Limited.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

