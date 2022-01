Comunicado do Business Wire :Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc. (TSX:GUD) ("Knight" ou "a Empresa") anunciou hoje que sua afiliada colombiana, Biotoscana Farma S.A. obteve a aprovação da INVIMA para Halaven® (eribulin) injetável.

Halaven® (eribulin) injetável é destinado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de mama localmente avançado ou câncer de mama metastático, que tenha se espalhado para outras partes após pelo menos dois tratamentos prévios para câncer avançado. O tratamento prévio deve ter incluído antraciclina e taxanos tanto no quadro adjuvante como no metastático, a menos que estes tratamentos não tenham sido recomendados. Halaven®(eribulin) injetável também é usado para o tratamento de pacientes com liposarcoma avançado ou metastático que não puderam ser removidos cirurgicamente. É utilizado em pacientes que já fizeram tratamento com antraciclina, a menos que não recomendado.

Halaven® (eribulin) injetável mostrou aumento significativo na sobrevida global de pacientes com câncer de mama avançado ou metastático após o tratamento com antraciclina e taxanos. Halaven® (eribulin) injetável indicou o aumento da sobrevida global (OS) de 2,5 meses (OS de 13,1 meses versus 10,6 meses, respectivamente; Risco Relativo (HR) 0,81; p=0,041) quando comparado à maioria dos tratamentos existente selecionados1. Ainda, Halaven® (eribulin) injetável demonstrou um aumento estatisticamente significativo de sobrevida global comparado ao tratamento com decarbazina em pacientes com sarcoma em tecido mole local avançado/recorrente ou metastático (liposarcoma ou leiomiossarcoma) que tiveram progressão da doença seguindo as terapias padrão2.

O câncer de mama é, atualmente, o tipo de câncer mais frequentemente diagnosticado nas mulheres colombianas. Em 2020, um total de estimado de 15.509 pacientes foram diagnosticados com câncer de mama3. Além disso, aproximadamente 1.500 pacientes na Colômbia são diagnosticados com sarcoma do tecido mole a cada ano, e lipossarcoma, uma área com alta necessidade médica não atendida, representa a forma mais comum de sarcoma do tecido mole4.

"Temos o prazer de anunciar a aprovação de Halaven® (eribulin) injetável na Colômbia pois fornece uma nova opção de tratamento para câncer de mama metastático e lipossarcoma" disse Samira Sakhia, Presidente & CEO. "Nossa equipe colombiana está focada em nossos lançamentos oncológicos com a aprovação de Halaven® (eribulin) injetável e Lenvima® (lenvatinib) e estará coordenando esforços de lançamento com nossas equipes por toda a região."

Knight possui uma licença exclusiva da Eisai para comercializar Lenvima® (lenvatinib), Halaven® (eribulin) injetável, Fycompa® (perampanel), e Inovelon® (rufinamide) por toda América Latina, com exceção do México onde a Eisai detém os direitos de Halaven® (eribulin) injetável e Lenvima® (lenvatinib).

Sobre Halaven® (eribulin) injetável

Descoberta e desenvolvida pela Eisai, eribulin é um análogo sintético da halihondrina B, um produto natural que foi isolado da esponja marinha Halichondria okadai. Primeira na classe da halicondrina, eribulin é um inibidor dinâmico de microtúbulos. Acredita-se que eribulin atue primariamente via mecanismo baseado na tubulina que causa o bloqueio mitótico prolongado e irreversível, e por fim, conduzindo à morte da célula apoptótica. Adicionalmente, em estudos pré-clínicos em pessoas com câncer de mama, eribulin demonstrou efeitos complexos sobre a biologia do tumor das células cancerígenas sobreviventes, incluindo o aumento da perfusão vascular resultando em hipoxia tumoral reduzida e alterações na expressão genética nos espécimes tumorais associados com a alteração no fenótipo, promovendo fenótipo epitelial opondo-se ao fenótipo mesenquimal5-6. Eribulin também demonstrou uma diminuição na migração e invasividade das células do câncer de mama5-6.

Sobre a Knight Therapeutics Inc.

A Knight Therapeutics Inc., com sede em Montreal, Canadá, é uma empresa farmacêutica especializada com foco na aquisição ou licenciamento e comercialização de produtos farmacêuticos inovadores para o Canadá e a América Latina. Knight é proprietária da Biotoscana Investments S.A., uma empresa farmacêutica de especialidades panlatino-americana. As subsidiárias latino-americanas da Knight operam sob a United Medical, Biotoscana Farma e Laboratorio LKM. As ações da Knight Therapeutics Inc. são negociadas na TSX sob o símbolo GUD. Para obter mais informações sobre a Knight Therapeutics Inc., visite o site da empresa em www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Declarações relativas ao futuro

Este documento contém declarações relativas ao futuro em relação a Knight Therapeutics Inc. e suas subsidiárias. Essas declarações relativas ao futuro, por sua natureza, envolvem necessariamente riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados nas declarações prospectivas. A Knight Therapeutics Inc. considera as suposições nas quais essas declarações relativas ao futuro se baseiam como razoáveis no momento em que foram preparadas, mas adverte o leitor de que essas suposições sobre eventos futuros, muitos dos quais estão além do controle da Knight Therapeutics Inc. e de suas subsidiárias, podem acabar sendo incorretas. Fatores e riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas atuais são discutidos no Relatório Anual da Knight Therapeutics Inc. e no Formulário de Informações Anuais da Knight Therapeutics Inc. para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020, arquivado em www.sedar.com. A Knight Therapeutics Inc. nega qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações relativas ao futuro devido a novas informações ou eventos futuros, exceto conforme seja exigido por lei.

References:

-- Cortes J et al., Eribulin monotherapy versus treatment of physician's choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label randomised study Lancet, 2011; 377, 914-23

-- Schöffski P et al. Randomized, open-label, multicenter, phase 3 study of eribulin versus dacarbazine in patients (pts) with leiomyosarcoma (LMS) and adipocytic sarcoma (ADI). American Society of Clinical Oncology annual meeting 2015; Abstract #LBA10502

-- Cancer today. Gco.iarc.fr. (2021). Retrieved 2 November 2021, from https://gco.iarc.fr/today/online-analysis table?v=2020&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=170&key=asr&sex=0&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1

-- Ducimetière, F., Lurkin, A., Ranchère-Vince, D., Decouvelaere, A., Péoc'h, M., & Istier, L. et al. (2011). Incidence of Sarcoma Histotypes and Molecular Subtypes in a Prospective Epidemiological Study with Central Pathology Review and Molecular Testing. Plos ONE, 6(8), e20294. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020294

-- Funahashi Y et al., Eribulin mesylate reduces tumor microenvironment abnormality by vascular remodeling in preclinical human breast cancer models. Cancer Sci., 2014; 105, 1334-1342

-- Yoshida T et al., Eribulin mesilate suppresses experimental metastasis of breast cancer cells by reversing phenotype from epithelial-mesenchymal transition (EMT) to mesenchymal-epithelial transition (MET) states. Br J Cancer, 2014; 110, 1497-1505

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220106005309/pt/

Contato

Contato do Investidor: Knight Therapeutics Inc. Samira Sakhia Presidente e CEO T: 514.484.4483 F: 514.481.4116 Email: [email protected] Website: www.gud-knight.com

Arvind Utchanah Diretor Financeiro T. 514.484.4483 F. 514.481.4116 Email: [email protected] Website: www.gud-knight.com

