Comunicado do Business Wire :Guidewire

A Guidewire (NYSE: GWRE) tem a satisfação de anunciar a nomeação de John Mullen, ex-chefe de mercados norte-americanos da Capgemini, presidente e diretor de receita (CRO). Nesse recém-criado cargo, Mullen vai comandar as organizações de vendas globais, serviços de entrega e sucesso do cliente da Guidewire. Ele começará a trabalhar na Guidewire no início de fevereiro e se subordinará diretamente a Mike Rosenbaum, diretor executivo da empresa.

Mullen é um bem-sucedido executivo sênior com mais de 25 anos de experiência liderando equipes de elevado crescimento na definição e na concretização de transformações de mercado. Como chefe da unidade de negócios norte-americana da Capgemini, avaliada em mais de US$ 4 bilhões, ele esteve à frente de uma equipe global de profissionais que proporcionaram soluções inovadoras que apoiam o crescimento estratégico das maiores marcas do mundo. Antes de liderar a unidade da América do Norte, Mullen comandava a expansão dos negócios globais da unidade de negócios de seguros da Capgemini.

"John é um líder incrível com ampla experiência em seguros de P&C [bens patrimoniais e acidentes] e já promoveu muitas das mais complexas e bem-sucedidas transformações do setor", declarou Mike Rosenbaum, diretor executivo da Guidewire. "Tenho a satisfação de recebê-lo na equipe de gestão da Guidewire e mal posso esperar para trabalhar com ele em nossa missão de possibilitar que seguradoras - inclusive as maiores do mundo - engajem, inovem e cresçam de modo eficiente com a Guidewire Cloud".

"Estou muito feliz por fazer parte da equipe da Guidewire e espero contribuir para o crescimento futuro da empresa", afirmou Mullen. "Por já ter trabalhado como parceiro da Guidewire, presenciei o rigor construído em matéria de produto e roteiro. O compromisso com dados e ciências de decisão oferece uma excelente plataforma que proporcionará um futuro ambicioso para uma marca que já lidera o mercado." Mullen prosseguiu: "Admiro há muito tempo a cultura da Guidewire, seu foco no sucesso do cliente e determinação de elevar continuamente os padrões de inovação em seguros de P&C. O setor de seguros está em constante transformação, e não consigo imaginar outra organização no mundo mais bem posicionada que a Guidewire para realizar parcerias com seguradoras que vão plantar e colher os benefícios da inovação".

Sobre a Guidewire

A Guidewire é a plataforma na qual seguradoras de bens patrimoniais e acidentes (property & casualty, P&C) confiam para engajar, inovar e crescer com eficiência. Combinamos meio digital, núcleo, análise e inteligência artificial (IA) para oferecer nossa plataforma como serviço na nuvem. Mais de 450 seguradoras, desde novas empresas até as maiores e mais complexas do mundo, operam na Guidewire.

Como uma verdadeira parceira de nossos clientes, evoluímos continuamente para possibilitar o sucesso deles. Temos orgulho de nosso histórico insuperável de implementação, com mais de mil projetos de sucesso, apoiados pela maior equipe de P&D e ecossistema de parceiros no setor. Nosso mercado fornece centenas de aplicativos que aceleram a integração, localização e inovação.

Saiba mais em www.guidewire.com e siga-nos no Twitter: @Guidewire_PandC.

