Comunicado do Business Wire :Cirium

A Cirium, uma empresa de análise do setor de aviação, apontou dezembro como o mês de maior movimento no cenário global de voos de 2021, com um total de 2,43 milhões viagens aéreas. O total de voos cancelados, no entanto, entre o período de 24 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022 foi de 59.240, o que representa 2,4%.

Segundo dados da Cirium, as quatro maiores companhias aéreas dos Estados Unidos cancelaram cerca de 7.040 voos entre 24 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022. Nesse mesmo período, mais de 59 mil voos foram cancelados no mundo todo. (Gráfico: Business Wire)

O total de cancelamentos para dezembro é o maior da última década, sendo seis vezes maior em comparação ao ano de 2019 e o dobro se compararmos ao ano de 2020. Só nos primeiros três dias de 2022, 20.500 voos foram cancelados.

As quatro maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, a American Airlines, a Delta Air Lines, a Southwest Airlines e a United Airlines, registraram um total de 7.040 voos cancelados nesse período.

O cancelamento se deve ao surgimento de novos casos da variante Omicron da COVID-19 e a outros desafios operacionais, incluindo a condição climática de inverno. Não demorou muito para as companhias aéreas cancelarem os voos devido às baixas nas tripulações aéreas e nas equipes operacionais.

Anteriormente ao surgimento da Omicron, houve um aumento semanal de 1,5% no total de viagens aéreas do mundo (11 a 17 de dezembro, de 2021). Se compararmos, no entanto, à semana passada, houve uma queda de 5%, o que se justifica pelo impacto da nova variante.

Há enormes discrepâncias entre as regiões. Os EUA, Europa e o Atlântico Norte registraram uma queda de 9-10%, enquanto que na China a baixa foi de 6%. Já a região Ásia-Pacífico e o Oriente Médio apresentam estabilidade.

"As paralisações nos voos afetam companhias aéreas e aeroportos de forma diferente, dependendo da disponibilidade e da flexibilidade de equipamentos e recursos a fim de reagir com rapidez. Aqueles que elaboram planos mais conservadores conseguirão mitigar os transtornos operacionais. A Cirium monitora os níveis de paralisação através da análise do fator de consecução dos voos e de suas pontualidades", destaca Jeremy Bowen, CEO da Cirium.

"A On-Time Performance Review conduzida recentemente pela Cirium apontou que algumas companhias aéreas têm centrado suas operações na redução dos impactos para os passageiros. A Delta AirLines, por exemplo, concluiu 99,8% dos seus voos entre junho e dezembro de 2021, enquanto que a All Nippon Airways, vencedora da categoria de Companhia aérea global da pesquisa da Cirium, apresentou um fator de consecução de 99,2%."

É dada atenção às companhias aéreas com elevados volumes de voos. A American Airlines, por exemplo, registrou o maior número de viagens aéreas em 2021 (1.850.050, aproximadamente) e, ainda assim, o percentual de pontualidade dos voos foi de 80,47%. A companhia enfrentou problemas para restabelecer os volumes de voos após mais de um ano de escassa demanda, embora tenha concluído 97,5% das viagens.

O aeroporto Hartsfield-Jackson Atlanta International (ATL), o maior polo da Delta AirLines, apresentou o maior movimento de embarques, 336.890, em 2021. Apesar de ter processado a maioria dos voos, ficou em 15º lugar do Top 20 de aeroportos do mundo no quesito pontualidade.

O Amsterdam Airport (AMS) apresentou o maior movimento de voos internacionais em 2021, com um total de 123.070 embarques; no entanto, o aeroporto não se classificou no Top 20 de aeroportos no quesito pontualidade. Os aeroportos vêm enfrentando diversas variáveis em 2021 na implantação de protocolos abrangentes relacionados à pandemia, na otimização da reconciliação e coleta de taxas e serviços, além da adequação do quadro de funcionários.

A On-Time Performance Review da Cirium é o padrão da indústria em relação ao desempenho operacional de companhias aéreas e aeroportos. A empresa voltou a conduzir pesquisas em junho de 2021, dado o retorno dos volumes de viagens aéreas, com atualizações mensais periódicas que servem como um indicador do desempenho do setor no transporte pontual de passageiros. A análise de pontualidade da Cirium baseia-se em dados de voos de mais de 600 fontes de informações de viagens aéreas em tempo real.

Clique aquipara baixar a cópia gratuita da On-Time Performance Review de 2021.

Sobre a Cirium

A Cirium reúne análises e dados importantes para manter o mundo em movimento. Ela fornece insights, elaborados através de décadas de experiência no setor, e capacita agências de viagens, fabricantes de aeronaves, aeroportos, companhias aéreas e instituições financeiras, entre outras, a tomar decisões lógicas e fundamentadas que moldam o futuro do cenário de viagens, impulsionando as receitas e as experiências do cliente. A Cirium é parte da RELX, uma empresa global que fornece análises informadas e ferramentas de decisão a clientes corporativos e profissionais. As ações da RELX são cotadas nas bolsas de valores de Londres, Amsterdã e Nova York com os seguintes símbolos: REL (Londres), REN (Amsterdã) e RELX (Nova York).

Para mais informações, acompanhe as novidades da Cirium pelo LinkedIn ou Twitter, ou acesse www.cirium.com.

