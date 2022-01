Caminhonete com cadáveres é encontrada em frente a sede de governo local no México

Uma caminhonete com 10 corpos foi encontrada na madrugada desta quinta-feira (6) em frente ao palácio de governo do estado mexicano de Zacatecas, informou o governador David Monreal

"Às 5h30, fui informado sobre uma caminhonete que vieram deixar aqui em frente ao Palácio de Governo com corpos de pessoas aparentemente espancadas e feridas", denunciou Monreal durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais.

Segundo a Secretaria de Segurança do México, havia 10 corpos. A instituição anunciou o envio de "reforços à investigação para esclarecer os fatos relacionados aos corpos no interior de uma caminhonete abandonada na Praça de Armas da capital do estado".

À tarde, o governador anunciou no Twitter "a prisão de supostos responsáveis. Monreal destacou que já estão investigando a origem do veículo e seus movimentos ao entrar na praça central da cidade de Zacatecas, capital do estado homônimo.

A violência ligada ao narcotráfico se intensificou nos últimos anos em Zacatecas, estado que, segundo autoridades e analistas, é disputada pelos cartéis de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación.

No final de 2021, os eventos violentos, como confrontos e a descoberta de corpos pendurados em locais públicos, se multiplicaram. Isso levou o governo federal a reforçar a segurança em Zacatecas, onde mais de 4.000 soldados e guardas nacionais estão destacados.

Zacatecas é governado desde setembro passado por Monreal, do partido governista Morena e próximo ao presidente do México, Andrés Manuel López Obrador.

Segundo dados oficiais, o México registrou mais de 300.000 assassinatos desde dezembro de 2006, quando o governo federal lançou uma polêmica operação militar antidrogas.

López Obrador, da oposição, criticou duramente essa estratégia, mas mantém o desdobramento militar em todo o país.

