África supera 10 milhões de casos de covid-19, segundo contagem da AFP

O continente africano ultrapassou 10 milhões de infecções por covid-19, de acordo com uma contagem realizada pela AFP nesta quinta-feira (6).

Um total de 10.006.799 casos de covid-19 foram oficialmente registrados na África desde o início da pandemia, revelou uma contagem da AFP baseada em números oficiais.

Nos últimos sete dias, foram registradas 311.508 infecções na África (6% a mais que na semana anterior), o que representa uma média de 44.501 infecções por dia.

Esse recorde é um pouco superior ao alcançado antes da onda atual, entre 8 e 14 de julho de 2021 (média de 41.857 casos diários).

A atual quarta onda de infecções começou poucos dias depois que a África do Sul e Botswana detectaram a nova variante ômicron no final de novembro de 2021.

A África do Sul continua sendo o país mais afetado da região em termos absolutos, com 3.504.554 casos registrados até 6 de janeiro.

No entanto, a epidemia perdeu força em território sul-africano nas últimas três semanas, com queda de 65% no número de casos registrados nos últimos sete dias em relação ao pico da onda em meados de dezembro.

O país anunciou no final de dezembro que havia superado esse pico de infecções com somente um aumento "marginal" de mortes.

Entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, a África do Sul registrou uma média de 89 mortes por dia, em comparação com 578 mortes entre 8 e 14 de janeiro de 2021, a semana mais letal naquele país.

Os números desta quinta-feira são baseados nos relatórios diários das autoridades sanitárias de cada país.

Uma proporção significativa de casos menos graves ou assintomáticos permanece sem detecção, apesar da intensificação dos testes em muitos países.

Além disso, as políticas para a aplicação dos testes variam de país para país.

