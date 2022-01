UE promete à Ucrânia 'pleno apoio' contra a Rússia

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, prometeu nesta quarta-feira (5) total apoio do bloco à Ucrânia no caso de uma invasão russa, antes das negociações entre Estados Unidos e Rússia sobre a crise.

"Estamos aqui, em primeiro lugar, para reafirmar o total apoio da União Europeia à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia", declarou Borrell numa coletiva de imprensa com o chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba.

"Qualquer agressão militar contra a Ucrânia terá consequências descontroladas e custos graves", disse ele na cidade de Stanytsya Luganska, na região de Lugansk, na linha de frente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"E estamos nos coordenando com os Estados Unidos, com a OTAN e com outros parceiros para trabalhar pela redução da escalada", acrescentou.

Os países ocidentais estão tentando dissuadir Moscou de lançar um ataque contra seu vizinho, que desde 2014 luta contra separatistas pró-russos em duas regiões na fronteira leste.

O ministro ucraniano Kuleba assegurou que a ex-república soviética e a União Europeia buscam "desacelerar a situação por meios diplomáticos, para que Moscou reduza as tensões e abandone suas intenções agressivas".

A visita de Borrell é a primeira de um representante da política externa da UE ao leste da Ucrânia desde o início da guerra, há quase oito anos.

Washington e seus aliados acusam a Rússia de preparar uma invasão depois de concentrar cerca de 100.000 soldados perto da fronteira com a Ucrânia.

A partir de domingo, altos funcionários dos Estados Unidos e da Rússia manterão dois dias de conversações sobre a crise em Genebra.

osh-emg/pc/js/mr

Tags