Reino Unido quer aumentar punição para crimes de violência de gênero

As vítimas da violência de gênero terão mais tempo para denunciar, graças a emendas elaboradas pelo governo britânico com o objetivo de "restaurar a confiança das mulheres no sistema judicial", após uma série de feminicídios que chocaram o país.

As vítimas poderão relatar os ataques sofridos até dois anos após sua ocorrência, em vez dos atuais seis meses, anunciou o ministro da Justiça, Dominic Raab, em um artigo publicado no jornal Daily Telegraph nesta quarta-feira (5).

Da mesma forma, tirar fotos ou fazer vídeos de mulheres amamentando sem seu consentimento será considerado crime e pode ser punido com até dois anos de prisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estas mudanças, que se aplicarão à Inglaterra e a Gales, uma vez que os governos regionais da Escócia e da Irlanda do Norte têm suas próprias competências nesta matéria, estão contidas em duas alterações na Lei da Polícia, Justiça e Condenações Penais e serão apresentadas em breve ao Parlamento, acrescentou Raab.

"Nos 12 meses até março de 2020, 1,6 milhão de mulheres foram vítimas de violência de gênero, mais de 600.000 foram abusadas sexualmente, e quase 900.000 foram assediadas", disse o ministro.

"Proteger mulheres e meninas e lhes dar confiança no sistema de justiça criminal é minha prioridade máximo", frisou.

pau-acc/zm/tt

Tags