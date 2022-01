Real Sociedad, Mallorca e Valencia vencem e vão às oitavas da Copa do Rei

As três equipes da primeira divisão espanhola que entraram em campo nesta quarta-feira pela Copa do Rei - Real Sociedad, Mallorca e Valencia - se classificaram para as oitavas de final do torneio e se juntaram ao Espanyol, que conquistou a vaga na terça-feira.

No entanto, e como havia acontecido com o Espanyol no dia anterior, as três equipes tiveram que sofrer contra adversários de divisão inferior.

A Real, que perdeu a força que exibia no início da temporada, venceu o Leganés por 3 a 2, depois de a equipe local conseguir empatar em 2 a 2 no segundo tempo.

O sueco Alexander Isak (8) e Mikel Oyarzabal (42) haviam colocoado o 'txuri urdin' em vantagem na primeira etapa, mas o Leganés empatou com uma dobradinha de Juan Muñoz (59 e 69).

A classificação para as oitavas foi decretada por Oyarzabal convertendo uma penalidade máxima (73).

Apesar de nas últimas rodadas seu jogo e resultados terem melhorado muito, o Valencia também teve que sofrer em Cartagena para conseguir vencer por 2 a 1 graças a um gol do russo Dimitri Cheryshev nos acréscimos (90 + 2).

Carlos Soler, que deixou o campo lesionado, abriu o placar para os valencianos (34), mas Alfredo Ortuño empatou depois de marcar de pênalti (74) que teve uma das imagens marcantes do dia: a do goleiro Jaume Doménech de joelhos antes da cobrança para tentar deixar seu adversário nervoso.

E o Mallorca precisou virar para 2 a 1 contra o Eibar, que saiu na frente pouco antes do intervalo com um gol de Gustavo Blanco.

Josep Gayá (67) e Ángel marcaram os gols da virada e garantiram a classificação.

-- Jogos dos 16-avos de final da Copa do Rei:

- Terça-feira:

SD Ponferradina (D2) - (+) Espanyol 1 - 1 (1-3 nos pênaltis)

- Quarta-feira:

Leganés (D2) - (+) Real Sociedad 2 - 3

Eibar (D2) - (+) Mallorca 1 - 2

FC Cartagena (D2) - (+) Valencia CF 1 - 2

(15h30) Linares Deportivo (D3) - FC Barcelona

(16h00) Atlético Baleares (D3) - Celta de Vigo

Mirandés (D2) - Rayo Vallecano

Valladolid (D2) - Betis

(17h30) CD Alcoyano (D3) - Real Madrid

- Quinta-feira 6 de janeiro:

(12h00) Fuenlabrada (D2) - Cádiz

Girona (D2) - Osasuna

(14h00) Sporting de Gijón (D2) - Villarreal

Real Zaragoza (D2) - Sevilla FC

(16h00) Atlético Mancha Real (D4) - Athletic Bilbao

Almería (D2) - Elche

(17h30) Rayo Majadahonda (D3) - Atlético Madrid

(+): classificados para as oitavas de final.

