Real Madrid e Barcelona sofrem para eliminar Alcoyano e Linares na Copa do Rei

Os dois gigantes do futebol espanhol, Real Madrid e Barcelona, se classificaram para as oitavas de final da Copa do Rei, mas sofreram para eliminar Alcoyano (3-1) e Linares (2-1), respectivamente.

Contra o time que o eliminou no ano passado nesta mesma fase da competição, o Real Madrid saiu na frente contra o Alcoyano (da terceira divisão do futebol espanhol), com uma cabeçada do brasileiro Éder Militão (38).

A equipe de Alicante não desistiu e conseguiu empatar aos 65 minutos com um gol de Daniel Vega (65).

Ao contrário de um ano atrás, quando o Alcoyano forçou a prorrogação para e venceu no tempo extra, desta vez o Real Madrid não dexiou espaço para surpresas e garantiu a vaga com dois gols que tiveram uma dose de sorte marcados por dois jogadores que haviam começado no banco de reservas: Marco Asensio (75) e Isco (77) (embora quem tenha empurrado para dentro do gol foi o goleiro José Juan).

O Barcelona, atual campeão da Copa do Rei, teve que suar ainda mais para superar o Linares, a quem derrotou por 2 a 1 para chegar às oitavas.

Com gols do francês Ousmane Dembelé (63) e do jovem Ferran Jutglà (69), o Barça se recuperou do gol que sofreu no início, de Hugo Díaz (19).

O primeiro jogo do brasileiro Daniel Alves em sua volta ao Barcelona foi bastante agitado para os catalães, principalmente no primeiro tempo, quando o modesto Linares se mostrou muito combativo, chegando à frente no placar graças a uma bela cabeçada de Hugo Díaz (19).

Mas o cansaço que se acumulava nas pernas dos jogadores do time da casa e, sobretudo, a entrada após o intervalo de três titulares (Gerard Piqué, Frenkie de Jong e Ousmane Dembelé), permitiram ao Barça virar o placar.

O lateral francês, que continua sem dar respostas à oferta de renovação oferecida pelo clube, empatou com o pé esquerdo de fora da área surpreendendo o goleiro ganês Brimah Razak (63).

Esse gol foi um duro golpe para a equipe andaluza, que poucos minutos depois se viu atrás no placar após um gol do jovem Jutglà em uma boa jogada individual na esquerda que culminou com um chute cruzado bem colocado (69).

Porém, e apesar de não ter a força do primeiro tempo, o Linares não desistiu e poderia ter levado o jogo para a prorrogação, mas o chute de Carracedo bateu na quina do gol defendido nesta quarta-feira pelo goleiro brasileiro Neto.

Antes, três equipes da primeira divisão espanhola que entraram em campo pela Copa do Rei - Real Sociedad, Mallorca e Valencia - também se classificaram para as oitavas do torneio e se juntaram ao Espanyol, que conquistou a vaga na terça-feira.

No entanto, e como havia acontecido com o Espanyol no dia anterior, as três equipes tiveram que sofrer contra adversários de divisão inferior.

A Real, que perdeu a força que exibia no início da temporada, venceu o Leganés por 3 a 2, depois de a equipe local conseguir empatar em 2 a 2 no segundo tempo.

O sueco Alexander Isak (8) e Mikel Oyarzabal (42) haviam colocoado o 'txuri urdin' em vantagem na primeira etapa, mas o Leganés empatou com uma dobradinha de Juan Muñoz (59 e 69).

A classificação para as oitavas foi decretada por Oyarzabal convertendo uma penalidade máxima (73).

Apesar de nas últimas rodadas seu jogo e resultados terem melhorado muito, o Valencia também teve que sofrer em Cartagena para conseguir vencer por 2 a 1 graças a um gol do russo Dimitri Cheryshev nos acréscimos (90 + 2).

Carlos Soler, que deixou o campo lesionado, abriu o placar para os valencianos (34), mas Alfredo Ortuño empatou depois de marcar de pênalti (74) que teve uma das imagens marcantes do dia: a do goleiro Jaume Doménech de joelhos antes da cobrança para tentar deixar seu adversário nervoso.

E o Mallorca precisou virar para 2 a 1 contra o Eibar, que saiu na frente pouco antes do intervalo com um gol de Gustavo Blanco.

Josep Gayá (67) e Ángel marcaram os gols da virada e garantiram a classificação.

também conseguiram se classificar o Bétis, que venceu o Real Valladolid por 3 a 0, e o Rayo Vallecano, que derrotou o Mirandés por 1 a 0.

Com isso, a única equipe da primeira divisão eliminada até o momento nesta rodada foi o Celta, que perdeu por 2 a 1 em sua visita ao Atlético Baleares.

-- Jogos dos 16-avos de final da Copa do Rei:

- Terça-feira:

SD Ponferradina (D2) - (+) Espanyol 1 - 1 (1-3 nos pênaltis)

- Quarta-feira:

Leganés (D2) - (+) Real Sociedad 2 - 3

Eibar (D2) - (+) Mallorca 1 - 2

FC Cartagena (D2) - (+) Valencia CF 1 - 2

Linares Deportivo (D3) - (+) FC Barcelona 1 - 2

(+) Atlético Baleares (D3) - Celta 2 - 1

Mirandés (D2) - (+) Rayo Vallecano 0 - 1

Valladolid (D2) - (+) Betis 0 - 3

CD Alcoyano (D3) - Real Madrid 1 - 3

- Quinta-feira 6 de janeiro:

(12h00) Fuenlabrada (D2) - Cádiz

Girona (D2) - Osasuna

(14h00) Sporting de Gijón (D2) - Villarreal

Real Zaragoza (D2) - Sevilla FC

(16h00) Atlético Mancha Real (D4) - Athletic Bilbao

Almería (D2) - Elche

(17h30) Rayo Majadahonda (D3) - Atlético Madrid

(+): classificados para as oitavas de final.

