Palestino-americano recebe duas penas de prisão perpétua por homicídio de israelense

Um tribunal militar israelense condenou um palestino com nacionalidade americana, nesta quarta-feira (5), a duas penas de prisão perpétua e a mais de US$ 800.000 em multas pelo assassinato de um estudante judeu na Cisjordânia ocupada.

"O réu cumprirá um total de duas sentenças de prisão perpétua por este caso", determinou o painel de três juízes do tribunal militar.

Montaser Shalabi, de 44 anos, foi condenado em agosto por "homicídio doloso", após abrir fogo contra pessoas que esperavam em um ponto de ônibus na passagem de Tapuah, no norte da Cisjordânia, em maio de 2021.

Yehuda Guetta, 19, estudante de um seminário religioso do assentamento de Itamar, morreu no ataque. Dois de seus amigos ficaram feridos.

O tribunal militar decidiu que Shalabi também terá de pagar o equivalente a US$ 484 mil à família de Guetta; outros US$ 323 mil a um estudante baleado que ficou paralítico; e cerca de US$ 6.500 a outro estudante ligeiramente ferido no ataque.

Em julho, o Exército demoliu a casa de Shalabi na cidade de Turmus Ayya, na Cisjordânia, a nordeste de Ramallah, uma ação denunciada pelos Estados Unidos.

