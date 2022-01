Novo ataque no Iraque contra a coalizão internacional

Cinco foguetes foram disparados nesta quarta-feira (5) contra uma base no oeste do Iraque que abriga forças internacionais da coalizão anti-jihadista, o terceiro ataque em poucos dias.

Esses ataques coincidem com a comemoração pelo Irã e vários grupos aliados na região do segundo aniversário da morte do general iraniano Qasem Soleimani e seu tenente iraquiano Abu Mehdi al Muhandis.

Ambos morreram em 3 de janeiro de 2020 no Iraque pelo ataque de um drone americano.

Nesta quarta, os projéteis caíram a dois quilômetros da base iraquiana de Ain al Asad, no deserto da província de Al Anbar, disse um oficial da coalizão sob condição de anonimato.

"Não há danos, não há vítimas, foram [disparos de] foguetes", afirmou. "Observamos cinco disparos, que caíram fora" da base, acrescentou.

Nos últimos meses, dezenas de ataques com foguetes ou drones-bomba tiveram como alvo as tropas e interesses americanos no Iraque.

Embora não tenham sido reivindicados, os Estados Unidos sistematicamente os atribuem a facções iraquianas pró-iranianas, que exigem a saída de todas as tropas americanas estacionadas no Iraque como parte da coalizão liderada por Washington contra o grupo do Estado Islâmico.

