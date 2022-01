Fed desestabiliza Wall Street

Wall Street fechou em forte queda nesta quarta-feira, afetada pela intenção do Federal Reserve (Fed) de combater com firmeza a inflação.

O Dow Jones caiu 1,07%, e o índice S&P 500, 1,94%. Mas foi o Nasdaq que mais sofreu, com uma queda de 3,34%, segundo resultados provisórios.

Preocupados com o aumento das taxas dos títulos, os investidores começaram o dia cautelosos. O ponto de inflexão foi a divulgação da ata da reunião de dezembro do comitê de política monetária do Fed, que mostra seu desejo de enfrentar a inflação com um aumento de taxas mais cedo e mais frequentes do que o esperado.

"O mercado não gostou dessa medida", comentaram analistas da Briefing.com.

Primeiramente, foi o mercado de títulos que se recuperou, com a taxa de referência dos papéis do governo para 10 anos ultrapassando 1,70%, máxima em nove meses. Já desestabilizado, o Nasdaq afundou e perdeu mais de 3%.

"As ações que têm múltiplos altos geralmente são afetadas quando parece que o Fed está prestes a subir as taxas", explicou o diretor de investimentos da gestora Bokeh Capital Partners. Esse é o caso de muitos papéis que tiveram ganhos consideráveis em 2021, como Alphabet (-4,68%), Tesla (-5,35%) e Apple (-2,66%).

