Coreia do Norte anuncia teste bem-sucedido de míssil hipersônico

A Coreia do Norte testou com sucesso um míssil hipersônico, informou nesta quinta-feira a imprensa estatal, no primeiro teste de armamento realizado pelo país neste ano, rapidamente criticado pelos Estados Unidos.

O míssil testado estava carregado com uma "ogiva hipersônica deslizante", que "atingiu com precisão um alvo a 700 km de distância", reportou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA, sigla em inglês).

Trata-se do segundo teste notificado pela Coreia do Norte de um míssil hipersônico, uma arma de última geração, que representa o último avanço tecnológico do seu arsenal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O disparo de teste desta quarta-feira "reconfirmou o controle de voo e a estabilidade do míssil na etapa de voo ativo e avaliou o rendimento da nova técnica de movimento lateral aplicada à ogiva hipersônica", detalhou a KCNA.

A Coreia do Sul e o Japão detectaram nesta quarta-feira o lançamento de um suposto míssil balístico da Coreia do Norte, que caiu nas águas ao leste da península coreana.

O lançamento veio na sequência de uma série de testes de armamentos realizados entre setembro e outubro pela Coreia do Norte e foi criticado por Seul, Tóquio e Washington.

"Esse lançamento viola múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU e representa uma ameaça aos vizinhos da RPDC (República Popular Democrática da Coreia) e à comunidade internacional", disse um porta-voz do Departamento de Estado americano. "Seguimos comprometidos com uma reaproximação diplomática com a RPDC e lhes pedimos que dialoguem", acrescentou.

O Exército da Coreia do Sul reportou que seu vizinho do norte lançou o que "presumivelmente era um míssil balístico" nas águas ao leste da península coreana, por volta das 8h10 (20h10 de terça-feira no horário de Brasília).

O lançamento foi feito da província de Jagang, na fronteira com a China, de acordo com os militares sul-coreanos.

Após uma reunião de emergência, o Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul "expressou preocupação com o lançamento", de acordo com uma nota do gabinete presidencial.

Já o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, descreveu o incidente como um "possível lançamento de míssil balístico". "É realmente lamentável que a Coreia do Norte continue lançando mísseis desde o ano passado", disse Kishida, observando que seu governo estuda os detalhes da operação, incluindo o número de projéteis lançados.

O porta-voz do governo japonês, Hirozaku Matsuno, informou que, se o artefato "tiver seguido uma órbita normal, deve ter percorrido cerca de 500 quilômetros e caído fora da zona econômica exclusiva do Japão".

Em sua primeira década no poder, o ditador Kim Jong-un priorizou o desenvolvimento de armas e nuclear do país, embora isso tenha levado a sanções internacionais significativas.

Apesar de os problemas econômicos do país terem sido agravados pela pandemia do coronavírus, o isolado regime comunista manteve essa estratégia com uma série de testes militares entre setembro e outubro de 2021. Como afirmam os países vizinhos, estes testes foram retomados nesta quarta-feira.

O lançamento ocorre depois de Kim Jong-un manifestar, na semana passada, em uma reunião de seu partido, seu compromisso de continuar a desenvolver as capacidades militares do país.

"Acredito que a Coreia do Norte continuará a refinar seu arsenal como forma de melhorar sua posição estratégica em tempos de mudança política na região", disse à AFP Jean Lee, do Woodrow Wilson International Center, de Washington.

Entre setembro e outubro de 2021, o regime norte-coreano anunciou testes bem-sucedidos de mísseis de cruzeiro de longo alcance, mísseis balísticos de um submarino e de um trem, além do que definiu como um teste de míssil hipersônico.

Esses anúncios foram acompanhados por informações sobre o progresso militar da Coreia do Sul, no que pareciam ser sinais de uma corrida armamentista na península após o fracasso das negociações sobre uma possível desnuclearização nesta conturbada região.

As negociações entre Pyongyang e Washington foram interrompidas após o fracasso, em 2019, do diálogo entre Kim e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Seu sucessor, o democrata Joe Biden, declarou em várias ocasiões a disposição do novo governo de se reunir com representantes norte-coreanos, mas Pyongyang se cala sobre o assunto e acusa Washington de manter sua política "hostil".

Em sua crítica ao lançamento, o Departamento de Estado americano reiterou seu compromisso de "uma aproximação diplomática" com o país comunista, isolado, e pediu ao mesmo que "também se comprometa com o diálogo".

"Pyongyang envia uma mensagem aos Estados Unidos de que não vai mudar e, portanto, Washington deve ceder", afirmou Shin Beom-chul, do Instituto de Pesquisa de Estratégia Nacional da Coreia, em conversa com a AFP.

Além das consequências econômicas das sanções internacionais, a Coreia do Norte sofre com o bloqueio autoimposto em suas fronteiras para impedir a entrada do coronavírus. O quadro atual leva a ONU a temer uma crise alimentar de grande magnitude neste território.

sh/mtp/dbh/mas/zm/mr/tt/ap/lb

Tags