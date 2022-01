Comunicado do Business Wire :Virtuozzo

A Virtuozzo, líder em plataforma alternativa de nuvem, anunciou hoje que a TLine é a primeira provedora de serviços digitais (Cloud Service Provider, CSP) e em nuvem da América Latina a oferecer sua plataforma como serviço (Platform-as-a-Service, PaaS) DevOps. Integrada com a infraestrutura como serviço (Infrastructure-as-a-Service, IaaS), a PaaS DevOps expande as principais ofertas digitais da TLine para incluir desenvolvimento e hospedagem automatizados de aplicativos em nuvem fáceis de usar e gerenciar. A solução IaaS e PaaS combinada também demonstra a primeira implantação da pilha completa da Virtuozzo, projetada para capacitar provedores de serviços com recursos alternativos em nuvem e geração de receita. A PaaS DevOps já está disponível para empresas na América Latina e Estados Unidos através do marketplace ConnectNow da TLine.

"É fundamental que todas as empresas digitalizem, e, portanto, todas as empresas estão se tornando empresas de software", disse Carlos Pino, presidente e CEO da TLine. "No entanto, o apetite pela transformação digital nem sempre corresponde ao talento ou capital DevOps necessário para construir e implementar a infraestrutura de nuvem necessária. Utilizando a Virtuozzo, estamos tornando a PaaS DevOpS acessível a todos para que possam automatizar o desenvolvimento de aplicativos, provisionar aplicativos para infraestrutura física ou serviços virtuais, além de garantir alta disponibilidade e segurança, tudo ao mesmo tempo."

Baseada em tecnologia Jelastic, a PaaS DevOps pronta para usar elimina a complexidade, tempo e investimento necessários para os provedores de serviços criarem e provisionarem suas próprias tecnologias digitais. Ela oferece avançadas ferramentas de automação, gerenciamento intuitivo de nuvem e um marketplace de aplicativos em uma solução de nuvem fácil de utilizar, de alto desempenho e escalável. Além disso, a solução PaaS e IaaS integrada é executada em um único cluster de servidores, maximizando o ROI e reduzindo os custos de gerenciamento.

"Diferente de plataformas de nuvem concorrentes projetadas com a empresa em mente, nossa tecnologia possui um design único para complementar os modelos de operação dos provedores de serviços", disse Ruslan Synytsky, diretor de tecnologia (CTO) da Virtuozzo. "Alavancando nossa PaaS e IaaS juntas, a TLine pode facilmente oferecer suporte a cargas de trabalho legadas e modernos aplicativos nativos em nuvem, com preços conforme o uso. Todos os serviços da Virtuozzo também são controlados por meio de um único ponto de gerenciamento, simplificando assim as operações diárias dos nossos parceiros, reduzindo suas despesas e ajudando-os a oferecer valor ainda maior para usuários finais."

A TLine e a Virtuozzo realizarão um webinar ao vivo para provedores de serviços interessados em aprender Como desenvolver seu negócio de plataforma como serviço para obter crescimento. O evento gratuito será na quinta-feira, 27 de janeiro de 2022, às 11h, horário da Costa Leste dos EUA (ET). Para se inscrever, acesse https://bit.ly/3DHHXFC.

Sobre a TLine

A TLine (www.tline.com) é a primeira provedora de serviços completos de soluções digitais e virtualização da América Latina, do desktop ao data center. A empresa oferece contratos de tecnologia, fornecimento e suporte para clientes em mercados tradicionais e verticais, como também para agências governamentais locais e estaduais. Fundada em 2002, a TLine tem sede na Argentina e mantém escritórios no Chile, México e Estados Unidos.

Sobre a Virtuozzo

A Virtuozzo (www.virtuozzo.com) fornece a plataforma alternativa líder em nuvem para provedores de serviços, permitindo que eles vendam serviços em nuvem mais acessíveis, mais econômicos e mais fáceis de utilizar do que soluções em hiperescala. O legado da empresa inclui o desenvolvimento da primeira tecnologia de contêiner comercialmente disponível e é uma importante contribuidora para inúmeros projetos de virtualização e de código aberto por mais de 20 anos. Atualmente, as soluções em nuvem da Virtuozzo são utilizadas por mais de 700 provedores de serviços em nuvem, provedores de serviços gerenciados e provedores de hospedagem em 80 países. A Virtuozzo está sediada em Schaffhausen, Suíça, e possui mais de 320 funcionários nos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Ásia-Pacífico.

