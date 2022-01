Comunicado do Business Wire :PUMA

O recordista mundial e velocista jamaicano aposentado Usain Bolt fala sobre sua motivação para se tornar o maior velocista de todos os tempos em uma entrevista em vídeo para a empresa esportiva PUMA.

WORLD RECORD HOLDER USAIN BOLT TALKS "ONLY SEE GREAT" "Greatness is doing things that no one has ever done before" All picture credits: @PUMA Photographer: Torsten Hönig

Com a campanha "Only See Great", a PUMA explora as trajetórias profissionais de seus embaixadores de marca, enquanto eles comentam sobre suas próprias experiências para alcançar a grandeza, ouvir seus corações e compartilhar sua visão com os outros.

Nesta entrevista, Bolt falou sobre seu extraordinário desempenho atlético, desde os primeiros sucessos e contratempos até se tornar um legado.

"Como júnior, eu era muito, muito talentoso, mas chegando ao nível sênior, ainda era meio jovem e ingênuo e sentia que não precisava trabalhar tanto para competir em alto nível", disse Bolt. "Ir para (os Jogos Olímpicos de 2004 em) Atenas e não passar a primeira fase me ajudou a dizer: 'Quer saber? Preciso olhar para dentro e entender se quero ser o melhor e se quero ganhar uma medalha de ouro olímpica. Preciso ser mais dedicado, preciso trabalhar mais'."

Com muitos títulos, recordes mundiais e medalhas na bagagem, Bolt afirmou que dominar ao longo dos anos foi muito importante para o legado que ele construiu para ele mesmo. "Qualquer um pode ganhar uma Olimpíada, mas ganhar três jogos olímpicos consecutivos no período de oito a 10 anos é muito difícil. Para mim, isso foi o que me manteve motivado e centrado, porque não saltei um ano, não me foquei nos quatro anos que vinham, eu foquei em todos os anos, porque esses anos também foram importantes para dominar e continuar treinando e trabalhando em alto nível."

Ele admitiu que sentiu falta de estar nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio no ano passado: "Quando assisti à Olimpíada, senti muita falta. Assistir à prova de 100 metros rasos para homens e não ver um jamaicano nas finais realmente me fez sentir falta, eu queria estar lá. Para mim, as meninas foram extremamente bem para a Jamaica. Elas foram demais. De novo."

Bolt disse que adota totalmente a visão de "Only See Great" [Só ver o melhor]. "A grandeza é ser você mesmo e dominar em alto nível ao longo dos anos e fazer coisas que ninguém nunca fez antes", acrescentou o homem mais rápido do mundo.

A ideia para a campanha "Only See Great" da PUMA foi inspirada pelo ícone cultural, empresário e filantropo Shawn "JAY-Z" Carter, que primeiro disse: "Eu só vejo o melhor. Eu não vejo o bom. Eu não vejo o meio-termo. Devemos sempre nos esforçar para fazer algo grande, algo que dure".

Para ver a entrevista completa com Usain Bolt, clique no link abaixo: https://youtu.be/gJMxh9djDoY

