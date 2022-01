Chrysler anuncia que planeja fabricar apenas carros elétricos

A fabricante de automóveis Chrysler planeja se transformar em uma construtora 100% dedicada à produção de veículos elétricos, anunciou Stellantis, casa matriz da icônica marca americana de carros, nesta quarta-feira (5).

Chrysler, fundada em 1925 em Detroit (centro norte), anunciou o novo objetivo na apresentação de seu veículo "conceito" totalmente elétrico durante a feira para consumidores de eletrônica, o Consumer Electronics Show.

A fabricante de automóveis planeja lançar no mercado comercial seu primeiro veículo completamente elétrico até 2025.

Também anunciou que fornecerá "as melhores soluções elétricas de sua classe" para todas as suas marcas, 14 no total, que incluem algumas europeias como Peugeot e Fiat ou as fabricantes de caminhonetes RAM e Jeep americanas.

Stellantis surgiu em agosto de 2021 a partir da fusão em janeiro do mesmo ano da Peugeot SA e Fiat Chrysler.

