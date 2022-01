Melania Trump só aceitará criptomoeda em leilão de chapéu

A ex-primeira-dama americana Melania Trump irá leiloar um chapéu branco que usou em 2018, uma aquarela e uma obra digital NFT, anunciou nesta terça-feira, especificando que será aceita na venda apenas a criptomoeda Solana.

Os três objetos físicos e digitais serão vendidos de 11 a 25 de janeiro, apenas na internet, a um preço inicial de 250.000 dólares, ou 1.416 solanas (SOL), destaca o site da mulher de Donald Trump.

A coleção "irá lembrar a primeira visita oficial do governo Trump", quando o presidente francês, Emmanuel Macron, compareceu com a mulher, Brigitte, à Casa Branca, em abril de 2018. Durante a visita, Melania usou um chapéu branco desenhado especialmente para a então primeira-dama por seu estilista pessoal, o franco-americano Hervé Pierre.

A venda inclui uma aquarela pintada pelo artista francês Marc-Antoine Coulon em que Melania é vista com o chapéu branco, bem como um NFT da mesma aquarela. Ambos os objetos também são assinados pela ex-primeira-dama.

No mês passado, Melania lançou uma plataforma própria na qual foram oferecidas cópias digitais de uma aquarela que representa seus olhos "azul cobalto" chamada "Melania's Vision", também do artista Coulon.

Parte do lucro do leilão da "Coleção Chefe de Estado" será destinada a projetos de apoio a crianças acolhidas por instituições. O gabinete de Melania não informou à AFP o percentual do lucro que irá para esses projetos.

