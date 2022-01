Coalizão internacional anti-Estado islâmico desmantela ataque na Síria

As forças da coalizão que se opõem ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI) anunciaram nesta terça-feira (4) que desmantelaram um ataque na região de Deir-Ezzour, no nordeste da Síria, após o segundo aniversário da morte do general iraniano Qassem Soleimani.

As forças da coalizão "eliminaram a ameaça" com ataques aéreos após terem detectado "vários locais de lançamento de foguetes que representavam um risco iminente", disse um funcionário da coalizão anti-jihadista internacional liderada pelos Estados Unidos em um comunicado.

Os foguetes tinham como alvo uma base americana chamada "Green Village" no Vale do Eufrates, onde os combatentes do Estado Islâmico seguem ativos e onde as forças dos Estados Unidos continuam a cooperar com as Forças Democráticas da Síria (FDS).

Os lançamentos remotos de foguetes e mísseis "representam uma grave ameaça aos civis pela sua imprecisão" e as forças da coalizão "reservam-se o direito de se defender", acrescentou o responsável, que pediu anonimato.

Questionado sobre os autores do ataque, o terceiro em menos de 48 horas na região depois dos que visavam a base aérea de Aïn Al-Assad no oeste do Iraque, na terça-feira, e o aeroporto internacional de Bagdá, na segunda-feira, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, explicou que não foi possível não identificá-los.

Esses ataques, que não deixaram vítimas, acontecem em um momento em que o Iraque comemora o assassinato de Qassem Soleimani, o arquiteto da estratégia iraniana no Oriente Médio, e seu tenente iraquiano, morto por um disparo de drone americano em 3 de janeiro de 2020 no Iraque.

Cerca de 900 soldados americanos permanecem posicionados no nordeste da Síria e na base de Al-Tanf no sul, na fronteira com o Iraque e a Jordânia.

