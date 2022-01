Bombeiros controlam incêndio no Parlamento da África do Sul

Um incêndio que destruiu a sede do Parlamento da África do Sul foi controlado depois que fortes ventos reavivaram as chamas - relataram os bombeiros nesta terça-feira (4).

"Os bombeiros conseguiram extinguir o fogo deflagrado ontem à tarde (segunda-feira)", disse à AFP o porta-voz da equipe de socorro, Jermaine Carelse.

O incêndio começou na manhã de domingo (2) e destruiu grande parte do complexo legislativo na Cidade do Cabo, antes de ser controlado na manhã de segunda-feira.

Os fortes ventos reiniciaram as chamas horas depois, porém, forçando os bombeiros a entrarem em ação, mais uma vez, para conter as chamas.

Um homem de 49 anos foi preso no domingo dentro da sede do Parlamento sob suspeita de ter causado o incêndio.

