PSG goleia com hat-trick de Mbappé e vai às oitavas da Copa da França

Com os desfalques de Lionel Messi, com covid-19, e Neymar, lesionado, Kylian Mbappé continua sendo a grande estrela do Paris Saint-Germain e marcando um hat-trick facilitou a classificação da equipe parisiense para as oitavas de final da Copa da França, na vitória de 4 a 0 sobre o Vannes, da 4ª divisão, nesta segunda-feira.

O resultado não reflete as dificuldades da equipe comandada por Mauricio Pochettino no estádio do modesto Vannes, que resistiu durante cerca de uma hora de jogo.

O zagueiro-central Presnel Kimpembe abriu o placar aos 29 minutos, mas a equipe bretã manteve a esperança de eliminar o todo-poderoso PSG. Até que Mbappé garantiu a classificação com três gols em menos de 20 minutos (59, 71 e 79).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estou feliz por recomeçar. Fomos sérios. Não foi uma partida fácil de jogar para nós, mas estávamos lá", comemorou o campeão mundial, ao microfone da France 3.

"Ele é um dos melhores jogadores do mundo", elogiou o técnico Mauricio Pochettino.

O jogo foi interrompido brevemente no primeiro tempo (26 minutos) porque um drone sobrevoou o gramado.

--- Resultados dos 16-avos de final da Copa da França:

- Domingo 2 de janeiro

AS Cannes (D5) - (+) Toulouse (D2) 0 - 1

(+) Versailles 78 (D2) - La Roche VF (D5) 4 - 0

(+) Brest (D1) - Bordeaux (D1) 3 - 0

(+) Nantes (D1) - Vitré (D4) 2 - 0

(+) Bergerac (D4) - Créteil (D3) 0 - 0 (5-4 nos pênaltis)

(+) Nancy (D2) - Rennes (D1) 1 - 1 (4-3 nos pênaltis)

(+) SC Bastia (D2) - Clermont (D1) 2 - 0

(+) Montpellier (D1) - Strasbourg (D1) 1 - 0

ESA Linas-Montlhery (D5) - (+) Amiens (D2) 3 - 3 (3-4 nos pênaltis)

Thaon (D5) - (+) Reims (D1) 0 - 1

Jura Sud (D4) - (+) Saint-Etienne (D1) 1 - 4

Quevilly-Rouen (D2) - (+) Monaco (D1) 1 - 3

Chauvigny (D5) - (+) Olympique de Marselha (D1) 0 - 3

- Segunda-feira 3 de janeiro

Vannes (D4) - (+) Paris Saint-Germain (D1) 0 - 4

- Terça-feira 4 de janeiro

(21h00) Lens (D1) - Lille (D1)

Obs.: O Nice (D1) se classificou sem jogar, após a eliminação de Paris FC (D2) e Lyon (D1) por "penalidade" após os incidentes que interromperam seus 32-avos de final em dezembro

./bds/dif/ah/mcd/aam

Tags