Exército auxilia vacinação no Quebec ante aumento dos casos de Covid

O Exército canadense foi destacado nesta segunda-feira para apoiar a logística da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Quebec, em meio ao forte aumento das infecções relacionadas à variante Ômicron.

"Devido à aprovação do pedido de ajuda federal do Quebec, membros das Forças Armadas canadenses darão início hoje à sua mobilização, a fim de apoiar a campanha de vacinação na província", anunciou no Twitter o ministro federal de Defesa Civil, Bill Blair.

"A pedido da província e de acordo com a sua prioridade, estamos nos concentrando na região de Montreal no momento", informou o tenente Daniel Alejandro Pineda, oficial do Ministério da Defesa, em resposta enviada por e-mail à AFP.

De acordo com a imprensa local, cerca de 200 militares devem chegar a diferentes centros de vacinação, onde ficarão encarregados de tarefas como orientar os pacientes durante a vacinação, além de desinfetar os espaços, explicou Pineda.

Quebec, que fez a solicitação no mês passado, enfrenta uma escassez de funcionários em seu sistema de saúde, agravada pela pandemia. "A Ômicron ameaça a capacidade hospitalar do Quebec. Temos que acelerar a vacinação", tuitou a ministra de Segurança Pública da província, Geneviève Guilbault.

A mobilização na véspera do início da aplicação da dose de reforço na população entre 18 e 59 anos, segundo um calendário decrescente que se estende ao longo de janeiro de acordo com a idade.

O Quebec registrou hoje 15.293 novos casos da doença e 15 mortes. O país reportou recordes de infectados nos últimos dias.

