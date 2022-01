Incêndio é registrado no prédio do parlamento da África do Sul neste domingo, 2

As causas do incêndio ainda são investigadas, bem como existência de pessoas feridas pelas chamas

Desde as primeiras horas deste domingo, 2, bombeiros trabalham para apagar um incêndio que atingiu o prédio do parlamento da África do Sul, na capital do país, Cidade do Cabo. O fogo teria iniciado no terceiro andar do prédio.

Ainda não há notícias sobre feridos ou dados oficiais sobre o nível de danos materiais. De acordo com informes do governo da Cidade do Cabo, o fogo teria iniciado na madrugada em um escritório e depois se espalhado para um ginásio. O teto do prédio também foi atingido pelas chamas.

Pelo menos 36 bombeiros foram acionados para lidar com a ocorrência. A fumaça do incêndio foi vista por pessoas que moravam nas ruas próximas à sede do parlamento. As causas do incêndio ainda são investigadas.



Com informações da agência de notícias DW

