Asteroide quase três vezes maior que o Cristo Redentor vai passar próximo ao planeta Terra em janeiro

De acordo com a agência espacial americana (NASA), um asteroide passará próximo ao planeta Terra ainda no começo deste ano. A rocha espacial, denominada "2013 YD48", tem cerca de 104 metros de diâmetro, e deve chegar perto da Terra no dia 11 de janeiro. O tamanho do asteroide equivale a três estátuas do Cristo Redentor. As informações foram divulgadas na última quinta-feira, 30.

Coincidentemente há alguns dias o filme "Não olhe para cima", estrelado por Leonardo DiCaprio, entrou no catálogo da Netflix. O longa conta a história de cientistas que descobriram que um meteorito se chocaria com a terra. No entanto, diferente do filme, o 2013 YD48 irá passar em uma distância de 5,6 milhões de quilômetros do planeta. Embora pareça distante, a NASA considera uma longitude pequena. Segundo a agência, qualquer objeto espacial que passe em um raio abaixo de 7,5 milhões de quilômetros da órbita da Terra, pode ser considerado potencialmente perigoso. O asteroide está sendo monitorado pela NASA através do painel do Asteroid Watch, projeto responsável por monitorar objetos espaciais próximos à Terra.

Além do 2013 YD48, temos mais quatro asteroides que estão previstos para passarem próximos ao planeta no começo deste ano. Neste domingo, 2, o asteroide 2021 YK será observado a 190 mil quilômetros da Terra. De acordo com a agência, o objeto - de 12 metros de largura - será o asteroide que mais irá se aproximar do planeta neste mês de janeiro.

Na próxima quarta-feira, 5, um asteroide de 64 metros de largura passará a 2,1 milhões de quilômetros do planeta. Na quinta-feira, 6, outro, medindo quatro metros de largura, também vai se aproximar da Terra, mas dessa vez a 7,4 milhões de quilômetros. E na sexta-feira, 7, um asteroide de quatro metros de largura passará a 1,7 milhões de quilômetros de distância.



