RD Congo registra 'intensa atividade' do vulcão Nyiragongo

O Observatório Vulcanológico de Goma (OVG) anunciou nesta sexta-feira (31) que tinha registrado uma "intensa atividade" no vulcão ativo Nyiragongo, no leste da República Democrática do Congo.

"Além das atividades na cratera central do Nyiragongo, há uma intensa atividade de tremores vulcânicos (vibrações contínuas) na face sul deste vulcão entre Kibati - Shaheru - Mudjoga", escreveu o diretor do OVG, o professor Adalbert Muhindo, em um comunicado.

No documento, enumeram-se os fenômenos observados: a temperatura medida em vários locais varia entre 65°C e 400°C; há fumaça de dióxido de enxofre e fumarolas; a concentração de dióxido de carbono (CO2) varia entre 4% e 10% em vários lugares; e foram observados colapsos da ordem de 50 cm.

Apesar desta situação, o OVG considera que "o nível de alerta do vulcão Nyirangongo continua sendo amarelo", mas pede "vigilância".

A última erupção do vulcão, em maio, matou 32 pessoas e destruiu centenas de casas na cidade de Goma.

