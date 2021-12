Quinze corpos de guatemaltecos mortos em acidente no México são repatriados

Os corpos de 15 guatemaltecos que faleceram em um acidente rodoviário que deixou mais de 50 migrantes mortos no início deste mês no estado de Chiapas, no sul do México, foram repatriados para a Guatemala nesta quinta-feira (30).

"Os corpos dos mortos foram transferidos para a Cidade da Guatemala em um avião Casa C-295 da Força Aérea Mexicana e entregues a funcionários do Ministério das Relações Exteriores daquele país", disse o governo do México em nota.

O avião militar mexicano chegou à base da Força Aérea da Guatemala no sul da capital do país centro-americano, onde os caixões com os corpos foram recebidos por parentes, funcionários da chancelaria, da imigração local e da embaixada mexicana, observou a equipe da AFP.

Os mortos repatriados são 15 homens adultos, a maioria de áreas indígenas do oeste do país, segundo dados da chancelaria.

Em 9 de dezembro, um trailer que transportava ilegalmente cerca de 160 migrantes colidiu com uma ponte enquanto viajava ao longo de uma rodovia em Chiapas, supostamente em alta velocidade.

O acidente resultou na morte de 56 migrantes e mais de cem ficaram feridos. A maioria das vítimas é da Guatemala.

"As autoridades forenses (...) conseguiram até agora, e com o apoio dos governos dos países de origem dos falecidos, a identificação de 50 pessoas", disse o comunicado do México, detalhando que são 37 da Guatemala, 11 da República Dominicana, um de El Salvador e um do Equador.

Chiapas, na fronteira com a Guatemala, é o principal ponto de entrada no México para migrantes sem documentos, que são transportados em condições desumanas nesses caminhões para o norte do país por traficantes de seres humanos.

A tragédia aconteceu depois que um polêmico programa dos Estados Unidos foi reativado, o que obriga os migrantes a esperar no México por uma resposta aos seus pedidos de asilo.

Mais de 190.000 pessoas sem documentos foram detectadas no México entre janeiro e setembro, o triplo do número em 2020. Cerca de 74.300 foram deportados.

