Papa cancela tradicional visita de Ano Novo ao presépio por medo da covid

O papa Francisco cancelou sua tradicional visita de Ano Novo ao presépio da Praça de São Pedro devido à preocupação de propagação do coronavírus entre a multidão reunida, informou o Vaticano nesta quinta-feira (30).

O pontífice costuma ser recebido pelos fiéis quando visita o presépio em 31 de dezembro, depois de presidir a cerimônia da véspera de fim de ano e cantar a oração do Te Deum.

Mas o Vaticano informou em uma nota de sua agenda que "o evento não acontecerá, para evitar aglomerações e os riscos de contágio de covid-19".

Francisco, de 85 anos, celebrou na quarta-feira sua audiência geral semanal como é comum no salão Paulo VI do Vaticano, com máscaras e distanciamento social.

Como todos os países da Europa, a Itália - e por extensão o pequeno Estado da Cidade do Vaticano - enfrenta um aumento dos casos de coronavírus alimentado pela nova variante ômicron.

