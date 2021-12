Deportações dos EUA para a Guatemala caem novamente devido à pandemia

Os Estados Unidos deportaram 17.806 pessoas para a Guatemala em 2021, 15,4% a menos que em 2020, devido à irregularidade de voos por causa da pandemia, repetindo a tendência do ano passado, informou nesta quarta-feira (29) uma fonte de migrantes guatemaltecos.

Alejandra Mena, porta-voz do Instituto Guatemalteco de Migração (IGM), disse a jornalistas que as autoridades dos Estados Unidos concluíram nesta quarta-feira o calendário anual de voos de deportações.

Ele explicou que durante o ano foram expulsos 17.806 guatemaltecos, cifra inferior aos 21.057 deportados em 2020, continuando pelo segundo ano consecutivo uma redução dos voos devido à covid-19.

"Foi até o segundo semestre que passamos a receber 12 voos semanais, o que é normal" nas deportações, disse o responsável.

Em 2019, o número de deportações dos Estados Unidos atingiu um recorde de 54.599 deportações aéreas.

Todos os anos, milhares de guatemaltecos fogem do país devido à violência e em busca de melhores oportunidades econômicas nos Estados Unidos diante da pobreza que atinge mais da metade dos cerca de 17 milhões de habitantes, situação agravada pela pandemia e pelos recentes furacões.

Ao longo do caminho, sem documentos, os migrantes ficam expostos a redes de traficantes de pessoas, crime organizado e acidentes como o ocorrido em 9 de dezembro, quando uma carreta cheia de viajantes sem documentos colidiu com um muro no estado de Chiapas, supostamente por excesso de velocidade.

As autoridades mexicanas contabilizam 56 mortos e mais de cem feridos de diferentes nacionalidades na tragédia, principalmente da Guatemala.

