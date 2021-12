Trump processa procuradora para tentar suspender investigações contra ele

Donald Trump entrou na Justiça nesta segunta, 20, contra a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que investiga o ex-presidente e sua empresa, a Organização Trump. A ação foi apresentada duas semanas após a imprensa revelar que o escritório de Letitia intimou Trump a testemunhar como parte de uma apuração sobre fraude na empresa. O prazo para o depoimento é 7 de janeiro, segundo um dos advogados do republicano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

